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Макрон призвал реже навещать пожилых людей
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РИА Новости

Макрон призвал реже навещать пожилых людей

15:17 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Маркон из-за коронавируса призвал французов постараться как можно реже навещать пожилых людей.
"Во время этой эпидемии нужно, прежде всего, по максимуму ограничить визиты. И я прошу всех граждан проявить чувство ответственности, сделать эту жертву. Я знаю, что иногда это трудно, но нужно по максимуму постараться избежать посещения наших стариков", - сказал Макрон, чье выступление в доме престарелых транслировал телеканал BFMTV.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЭммануэль МакронХубэйВОЗФранцияКитайУханьВ мире
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