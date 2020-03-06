Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T15:19+0300
https://ria.ru/20200306/1568251542.html
Названа самая популярная писательница последнего десятилетия
https://cdn24.img.ria.ru/images/156265/21/1562652130_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_74ec82aea2392d675badf5bde8118714.jpg
РИА Новости

Названа самая популярная писательница последнего десятилетия

15:17 06.03.2020 (обновлено: 15:19 06.03.2020)
2052
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanБританская писательница Дж. К. Роулинг
Британская писательница Дж. К. Роулинг
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
Британская писательница Дж. К. Роулинг. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Автор романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Кэтлин Роулинг возглавила рейтинг самых популярных писательниц за период с 2010 по 2019 год, также в список вошли автор детективов Агата Кристи и Светлана Мартынчик, которая работает под псевдонимом Макс Фрай, об этом свидетельствуют данные аналитики книжного портала LiveLib.
"Крупнейший книжный рекомендательный портал LiveLib, который входит в ГК "ЛитРес", составил независимый рейтинг самых популярных писателей-женщин c 2010 по 2019 год. Его возглавила Джоан Кэтлин Роулинг, автор серии (1997-2007) романов о Гарри Поттере, переведенных более чем на 60 языков, в том числе и на русский. Ее книги прочитали более 419 тысяч пользователей сайта, а за последний год — более 52 тысяч", - рассказали в пресс-службе портала.
Согласно исследованию, помимо серии книг о Гарри Поттере, пользователи читали историю о мире волшебных существ "Фантастические твари и где они обитают", "Сказки барда Бидля" и роман "Случайная вакансия".
На втором месте рейтинга оказалась английская писательница Агата Кристи, известная по серии детективов о сыщике Эркюле Пуаро. Наиболее популярными произведениями ее авторства стали "Десять негритят", "Убийство Роджера Экройда", "Убийство на Рождество" и другие. Третью строчку занимает современная писательница Светлана Мартынчик, которая пишет под псевдонимом Макс Фрай.
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень(2001)
31 декабря 2019, 06:34Культура
Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
"Более 319 тысяч читателей портала LiveLib оценили произведения Джоан Роулинг положительно. Самая высокая оценка — 4,81 у произведения "Гарри Поттер. Полное собрание (комплект из 7 книг) (сборник)". Также пользователи ставят высокие оценки Агате Кристи — самый высокий балл у ее произведения "Десять негритят" — 4,60. На третьем месте расположилась Макс Фрай с книгой "Лабиринт Менина (сборник)" — 4,63. Больше всего положительных рецензий читатели LiveLib писали Агате Кристе – более 6 тысяч, Макс Фрай и Джоан Роулинг — у каждой более 3 тысяч, а также Дафне Дю Морье, Джоанн Харрис, Джоджо Мойес", - добавили в пресс-службе.
15411011
Обсудить 2
Гарри ПоттерАгата Кристи (Агата Маллоуэн)Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Общество
Рекомендуем
Актер Билли Портер и крестная фея из мультфильма Disney Золушка
Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в новой "Золушке"
Телеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ 2017 в номинации Вечерний прайм
"Гадкий поступок". Кудрявцева объявила об уходе с "Муз-ТВ"
Актер Михаил Ефремов
СМИ: нетрезвого Михаила Ефремова не пустили в самолет в Пулково
Алена Водонаева
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик Тайка Вайтити на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне
СМИ: Тайка Вайтити снимет мультсериал "Чарли и шоколадная фабрика"
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Пушков прокомментировал итоги встречи Путина и Эрдогана
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал реже навещать пожилых людей
Кадр из клипа The Weeknd - After Hours
The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево
Роспотребнадзор назвал страны, после посещения которых нужен карантин
Валера и Наташа Черкашины Трансмедийная живопись
Новую версию проекта AES+F "Турандот" привезли в "Зарядье"
Девушка станет известна теперь: в Иваново Путину сделали предложение руки и сердца
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Деньги
Эксперт оценил прогноз по рискам дефолта для 38 российских банков
Участницы конкурса Краса полиции-2020
Победительницу конкурса "Краса полиции" затравили из-за внешности
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55Число заболевших коронавирусом в Аргентине выросло до восьми человек
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
Лента новостейМолния