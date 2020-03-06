Названа самая популярная писательница последнего десятилетия

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Автор романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Кэтлин Роулинг возглавила рейтинг самых популярных писательниц за период с 2010 по 2019 год, также в список вошли автор детективов Агата Кристи и Светлана Мартынчик, которая работает под псевдонимом Макс Фрай, об этом свидетельствуют данные аналитики книжного портала LiveLib.
"Крупнейший книжный рекомендательный портал LiveLib, который входит в ГК "ЛитРес", составил независимый рейтинг самых популярных писателей-женщин c 2010 по 2019 год. Его возглавила Джоан Кэтлин Роулинг, автор серии (1997-2007) романов о Гарри Поттере, переведенных более чем на 60 языков, в том числе и на русский. Ее книги прочитали более 419 тысяч пользователей сайта, а за последний год — более 52 тысяч", - рассказали в пресс-службе портала.
Согласно исследованию, помимо серии книг о Гарри Поттере, пользователи читали историю о мире волшебных существ "Фантастические твари и где они обитают", "Сказки барда Бидля" и роман "Случайная вакансия".
На втором месте рейтинга оказалась английская писательница Агата Кристи, известная по серии детективов о сыщике Эркюле Пуаро. Наиболее популярными произведениями ее авторства стали "Десять негритят", "Убийство Роджера Экройда", "Убийство на Рождество" и другие. Третью строчку занимает современная писательница Светлана Мартынчик, которая пишет под псевдонимом Макс Фрай.
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"Более 319 тысяч читателей портала LiveLib оценили произведения Джоан Роулинг положительно. Самая высокая оценка — 4,81 у произведения "Гарри Поттер. Полное собрание (комплект из 7 книг) (сборник)". Также пользователи ставят высокие оценки Агате Кристи — самый высокий балл у ее произведения "Десять негритят" — 4,60. На третьем месте расположилась Макс Фрай с книгой "Лабиринт Менина (сборник)" — 4,63. Больше всего положительных рецензий читатели LiveLib писали Агате Кристе – более 6 тысяч, Макс Фрай и Джоан Роулинг — у каждой более 3 тысяч, а также Дафне Дю Морье, Джоанн Харрис, Джоджо Мойес", - добавили в пресс-службе.