Названа самая популярная писательница последнего десятилетия

"Крупнейший книжный рекомендательный портал LiveLib, который входит в ГК "ЛитРес", составил независимый рейтинг самых популярных писателей-женщин c 2010 по 2019 год. Его возглавила Джоан Кэтлин Роулинг, автор серии (1997-2007) романов о Гарри Поттере, переведенных более чем на 60 языков, в том числе и на русский. Ее книги прочитали более 419 тысяч пользователей сайта, а за последний год — более 52 тысяч", - рассказали в пресс-службе портала.