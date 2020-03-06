В Египте 12 сотрудников круизного лайнера заразились коронавирусом

КАИР, 6 мар – РИА Новости. Египетские власти объявили в пятницу об обнаружении 12 случаев заражения Египетские власти объявили в пятницу об обнаружении 12 случаев заражения коронавирусом , заболевшие египтяне работают на туристическом круизном лайнере.

Официальный представитель минздрава Египта Халед Муджахид сообщил, что Всемирная организация здравоохранения информировала египетские власти об обнаружении коронавируса у туристки из Тайваня "американского происхождения" после ее возвращения домой.

После получения информации египетские власти провели необходимые проверки всем, кто был с ней на круизном лайнере, совершавшем поездку по маршруту Асуан-Луксор.

"Подтверждены 12 случаев коронавируса – это его носители, египетские граждане, работающие на лайнере, у них нет симптомов вируса", - говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении минздрава Египта и ВОЗ.

Двенадцать зараженных госпитализированы, срок карантина для остальных контактировавших с туристкой после 14 дней карантина продлен на столько же дней, сообщил минздрав.

Ранее в Египте были зафиксированы три случая заболевания, один человек уже вылечился.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.