В Египте 12 сотрудников круизного лайнера заразились коронавирусом

КАИР, 6 мар – РИА Новости. Египетские власти объявили в пятницу об обнаружении 12 случаев заражения коронавирусом, заболевшие египтяне работают на туристическом круизном лайнере.
После получения информации египетские власти провели необходимые проверки всем, кто был с ней на круизном лайнере, совершавшем поездку по маршруту Асуан-Луксор.
"Подтверждены 12 случаев коронавируса – это его носители, египетские граждане, работающие на лайнере, у них нет симптомов вируса", - говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении минздрава Египта и ВОЗ.
Двенадцать зараженных госпитализированы, срок карантина для остальных контактировавших с туристкой после 14 дней карантина продлен на столько же дней, сообщил минздрав.
Ранее в Египте были зафиксированы три случая заболевания, один человек уже вылечился.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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