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В Египте 12 сотрудников круизного лайнера заразились коронавирусом
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РИА Новости

В Египте 12 сотрудников круизного лайнера заразились коронавирусом

15:16 06.03.2020 (обновлено: 15:49 06.03.2020)
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© REUTERS / YonhapЮжнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
© REUTERS / Yonhap
КАИР, 6 мар – РИА Новости. Египетские власти объявили в пятницу об обнаружении 12 случаев заражения коронавирусом, заболевшие египтяне работают на туристическом круизном лайнере.
Официальный представитель минздрава Египта Халед Муджахид сообщил, что Всемирная организация здравоохранения информировала египетские власти об обнаружении коронавируса у туристки из Тайваня "американского происхождения" после ее возвращения домой.
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После получения информации египетские власти провели необходимые проверки всем, кто был с ней на круизном лайнере, совершавшем поездку по маршруту Асуан-Луксор.
"Подтверждены 12 случаев коронавируса – это его носители, египетские граждане, работающие на лайнере, у них нет симптомов вируса", - говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении минздрава Египта и ВОЗ.
Двенадцать зараженных госпитализированы, срок карантина для остальных контактировавших с туристкой после 14 дней карантина продлен на столько же дней, сообщил минздрав.
Ранее в Египте были зафиксированы три случая заболевания, один человек уже вылечился.
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