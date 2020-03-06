Сербская армия готова закрыть границу для мигрантов

БЕЛГРАД, 6 мар – РИА Новости. Армия Сербии готова в случае президентского решения полностью закрыть госграницу для мигрантов, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
"Если президент и верховный главнокомандующий Александр Вучич решит, что необходимо дополнительно обезопасить границу или предотвратить какое-либо движение, армия вместе с МВД и другими службами безопасности полностью готова защитить нашу границу, территорию и не допустить движения ни одного мигранта", - цитирует главу минобороны ведомство.
Президент Вучич заявил ранее, что Белград не станет ждать советов ЕС в случае резкого наплыва мигрантов, но будет действовать в интересах национальной безопасности, эффективно защищать госграницы и интересы граждан.
Власти Северной Македонии также заявили о готовности полиции и армии при поддержке полицейских контингентов из ЕС к наплыву мигрантов на границе с Грецией. За последние дни северомакедонская пограничная полиция предотвратила несколько попыток контрабанды десятков мигрантов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что ожидает наплыва до 100 тысяч мигрантов в ближайшее время в ЕС через Турцию из Сирии. Об этом он сообщил руководству Сербии и заверил, что Будапешт защитит свои границы и готов помочь это сделать Белграду.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.