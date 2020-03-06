Сербская армия готова закрыть границу для мигрантов

Президент Вучич заявил ранее, что Белград не станет ждать советов ЕС в случае резкого наплыва мигрантов, но будет действовать в интересах национальной безопасности, эффективно защищать госграницы и интересы граждан.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.