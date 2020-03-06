В РПЦ назвали русский народ и веру объединяющим фактором для России

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя высказывания президента о том, что обновленная конституция должна объединять всех людей, вне зависимости от национальности и вероисповедания, назвал русский народ, его язык и культуру "объединяющим фактором для России".

Также, по его словам, большинство граждан страны объединяет, так или иначе, вера в Бога.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил важность того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания. Он подчеркнул, что конституция не случайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество, и выразил надежду, что на общероссийское голосование получится вынести именно такой проект поправок в основной закон.

"В свете сказанного президентом о том, что конституция должна объединять людей "вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания" добавлю следующее. Русский народ, его язык, культура, плоды трудов на протяжении более чем тысячелетней истории, - это богатство всей нашей страны. Русский народ объединяет нашу страну. Отрицание этого факта направлено на разъединение нашей страны", - написал епископ Савва в своем Телеграм-канале