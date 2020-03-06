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Религия и мировоззрение
2020-03-06T15:13+0300
https://ria.ru/20200306/1568251202.html
В РПЦ назвали русский народ и веру объединяющим фактором для России
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_4f46700470c5cbf44377488e9f6574f0.jpg
РИА Новости

В РПЦ назвали русский народ и веру объединяющим фактором для России

15:13 06.03.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковСавва Тутунов
Савва Тутунов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя высказывания президента о том, что обновленная конституция должна объединять всех людей, вне зависимости от национальности и вероисповедания, назвал русский народ, его язык и культуру "объединяющим фактором для России".
Также, по его словам, большинство граждан страны объединяет, так или иначе, вера в Бога.
Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил важность того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания. Он подчеркнул, что конституция не случайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество, и выразил надежду, что на общероссийское голосование получится вынести именно такой проект поправок в основной закон.
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
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"В свете сказанного президентом о том, что конституция должна объединять людей "вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания" добавлю следующее. Русский народ, его язык, культура, плоды трудов на протяжении более чем тысячелетней истории, - это богатство всей нашей страны. Русский народ объединяет нашу страну. Отрицание этого факта направлено на разъединение нашей страны", - написал епископ Савва в своем Телеграм-канале.
Также он добавил, что "вера в Бога укрепляет наш народ, обогащает нас". "Она объединяет большинство из нас, как бы по-разному и как бы несовершенно эта вера ни выражалась у многих", - считает архиерей.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
Популярные комментарии
Провалить надо на референдуме "бога". Пусть убирают.
6 марта, 15:26
vvab6
1510012
Не согласен. Церковный Раскол в 1650-х годах "расколол" и Веру народа, что "аукнулось" в 1917. Насчёт Солженицына: не знаю насчёт "власовца", но в Штаты убыл...:)
6 марта, 16:32
aalnoor1953
1400001
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