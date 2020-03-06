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С уходом США из Афганистана ситуация обострится, считает генерал
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РИА Новости

С уходом США из Афганистана ситуация обострится, считает генерал

15:10 06.03.2020
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВоеннослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уход американцев из Афганистана может привести к обострению ситуации в регионе, попыткам дестабилизации среднеазиатских республик, возрастанию террористической активности, заявил РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение, предусматривающее вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. Документ предполагает, что Вашингтон сократит численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек за 135 дней.
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"Американцы подписали соглашение с талибами, чтобы не нести ответственность за обострение ситуации в регионе, которое прогнозируется уже в ближайшее время. Сейчас в сторону Афганистана активно дрейфует запрещенное в России "Исламское государство"*. Когда концентрация боевиков достигнет предела, начнётся мощное давление на Центральную Азию и на китайских границах. Уход американцев развяжет террористам руки. Ими будут предприняты попытки дестабилизации среднеазиатских республик, которые могут привести к политическим переворотам, резко повысится угроза террористических актов, а также в разы увеличится наркотрафик", - заявил Ивашов.
По мнению генерала, в Афганистане американцы используют принцип " уходя – оставайся": они выведут войска, которые сегодня фактически не задействованы, но в регионе останутся спецслужбы, под их контролем останутся и стратегические объекты, в том числе пять важнейших аэродромов.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Леонид ИвашовАфганистанТалибанСШАВ мире
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