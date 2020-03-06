С уходом США из Афганистана ситуация обострится, считает генерал

"Американцы подписали соглашение с талибами, чтобы не нести ответственность за обострение ситуации в регионе, которое прогнозируется уже в ближайшее время. Сейчас в сторону Афганистана активно дрейфует запрещенное в России "Исламское государство"*. Когда концентрация боевиков достигнет предела, начнётся мощное давление на Центральную Азию и на китайских границах. Уход американцев развяжет террористам руки. Ими будут предприняты попытки дестабилизации среднеазиатских республик, которые могут привести к политическим переворотам, резко повысится угроза террористических актов, а также в разы увеличится наркотрафик", - заявил Ивашов.