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В Москве эвакуировали посетителей ТЦ "Фили" из-за возгорания
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РИА Новости

В Москве эвакуировали посетителей ТЦ "Фили" из-за возгорания

15:10 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра в Тамбове
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Порядка 100 человек вывели из торгового центра "Фили" в Москве из-за возгорания кабеля, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из ТЦ "Фили" эвакуированы около 100 человек", - сказал собеседник агентства.
По данным столичного главка МЧС, в здании на улице Барклая, 10 горело 50 метров электрокабеля и утеплитель обшивки фасада. Спасатели потушили возгорание в 14.47. Люди были выведены из здания до прибытия сотрудников МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.
Дежурная часть МЧС в Тамбове
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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