В Москве эвакуировали посетителей ТЦ "Фили" из-за возгорания

"Из ТЦ "Фили" эвакуированы около 100 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным столичного главка МЧС, в здании на улице Барклая, 10 горело 50 метров электрокабеля и утеплитель обшивки фасада. Спасатели потушили возгорание в 14.47. Люди были выведены из здания до прибытия сотрудников МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.