Власти Белоруссии попросили СМИ не досаждать пациентам с коронавирусом

Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь, 28 февраля 2020 года. . Архивное фото

Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь, 28 февраля 2020 года.

МИНСК, 6 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения и министерство информации Министерство здравоохранения и министерство информации Белоруссии попросили журналистов и блогеров не досаждать чрезмерным вниманием пациентам с новым типом коронавируса и потенциальным его носителям, так как люди начинают скрывать важные данные о себе, боясь их огласки из-за возможного негативного отношения окружающих, говорится в совместном заявлении министерств.

В Белоруссии лабораторно подтверждено шесть случаев нового коронавируса, состояние пациентов удовлетворительное.

"Сложилась тревожная ситуация, когда чрезмерно активный поиск журналистами и блогерами людей, находящихся в медицинских учреждениях, контактировавших с больными, просто вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу 2019-nCoV, ведет к тому, что они, опасаясь публичной огласки, утаивают крайне важную сегодня информацию, избегают своевременного обращения к медицинским работникам", - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в ведомствах, "люди отвечают, что они не хотят попадать на страницы СМИ и фигурировать в качестве "героев" постов в социальных медиа". "При этом они, обоснованно или нет, но опасаются возможной негативной реакции по отношению к себе со стороны своих соседей, друзей, знакомых и даже работодателей", - говорится в заявлении.

При этом медицинские учреждения гарантируют этим людям сохранение врачебной тайны. "Но вторжение в личную жизнь граждан, попытки противоречащего нормам права распространения их персональных данных и информации о состоянии здоровья – это как раз то, чем сегодня грешат отдельные представители сферы массовой информации", - подчеркивается в заявлении.

В этой связи Минздрав и Мининформ предупредили, что "любая попытка нарушения врачебной тайны в СМИ и на интернет-ресурсах, равно как и незаконное распространение персональных данных, незамедлительно получит соответствующую правовую оценку и виновные в полной мере понесут за это установленную ответственность".

"Помимо норм права, есть еще и этические нормы. И мы настоятельно просим вас руководствоваться и ими, касаясь столь деликатной области, каковой является личная жизнь человека", - обратились министерства к журналистам и блогерам.