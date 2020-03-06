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2020-03-06T15:06+0300
https://ria.ru/20200306/1568250730.html
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564675400_0:256:3186:2048_1036x0_80_0_0_e1db31924858f2836f4786050975004a.jpg
РИА Новости

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

15:05 06.03.2020 (обновлено: 15:06 06.03.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАлена Водонаева
Алена Водонаева
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Алена Водонаева. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема с рождаемостью, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".
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Ну что, когда кликушничество поутихло, и все кому не лень (от проститу ... ой, «ведущих» федеральных каналов и депутатов, до обычных людей и актеришек средней руки) перестали интерпретировать мои слова, выкладываю лингвистическую экспертизу от ведущего специалиста по русскому языку в стране, доктора филологических наук, профессура кафедры общего и русского языкознания — Осадчего Михаила Андреевича. Судьи и сотрудники правоохранительных органов с максимальным уважением относятся к экспертизам и специалистам отсюда. Это вам на заметку, вдруг вас тоже будут в чем-то обвинять. Сдали дубль этих документов в помощь экспертам МВД, и теперь с моим юристом Екатериной Гордон с нетерпением ждём результата. Полная версия экспертизы у меня в телеграм.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

"Ну что, когда кликушничество поутихло, и все кому не лень перестали интерпретировать мои слова, выкладываю лингвистическую экспертизу от ведущего специалиста по русскому языку в стране, доктора филологических наук, профессура кафедры общего и русского языкознания - Осадчего Михаила Андреевича", - написала Водонаева, продемонстрировав документ на бланке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
В выводах документа указано, что признаки пропаганды исключительности, превосходства по признаку пола, расы, национальности или происхождения в исследованных материалах отсутствуют. Не обнаружено в них и "лингвистических признаков унижения человеческого достоинства", "возбуждения вражды, ненависти по отношению к группе лиц", а также "выражений, которые содержат негативные оценки в отношении какой-либо национальности, религиозной, социальной группы, в сравнении с другими группами".
"Судьи и сотрудники правоохранительных органов с максимальным уважением относятся к экспертизам и специалистам отсюда", - заявила Водонаева, отметив, что копии документов переданы "в помощь экспертам МВД", и они с адвокатом "с нетерпением ждем результата".
Алена Водонаева
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Алена ВодонаеваГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаОбщество
Популярные комментарии
Алёне Юрьевне-респекторное уважение!
6 марта, 16:16
ODOR SCROTUM
57120018
Почему сразу моральная нищенка? Она верные вещи говорит. Я ее поддерживаю, хоть я и девушка. По работе часто вижу определенные категории граждан, жертв залета, которым ребенок-по фени. И рожавших ради денег, и пофигистов. Они ради нескольких тысяч пособий рожали, сейчас и подавно будут. А уж как маткапитал снять, так нужные люди найдутся.
6 марта, 15:12
П Попа Мира
38010018
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