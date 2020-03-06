Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Телеведущая Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.

Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема с рождаемостью, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".

"Ну что, когда кликушничество поутихло, и все кому не лень перестали интерпретировать мои слова, выкладываю лингвистическую экспертизу от ведущего специалиста по русскому языку в стране, доктора филологических наук, профессура кафедры общего и русского языкознания - Осадчего Михаила Андреевича", - написала Водонаева, продемонстрировав документ на бланке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина

В выводах документа указано, что признаки пропаганды исключительности, превосходства по признаку пола, расы, национальности или происхождения в исследованных материалах отсутствуют. Не обнаружено в них и "лингвистических признаков унижения человеческого достоинства", "возбуждения вражды, ненависти по отношению к группе лиц", а также "выражений, которые содержат негативные оценки в отношении какой-либо национальности, религиозной, социальной группы, в сравнении с другими группами".