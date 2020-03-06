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Глава дипломатии Евросоюза планирует посетить Донбасс
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РИА Новости

Глава дипломатии Евросоюза планирует посетить Донбасс

15:04 06.03.2020 (обновлено: 15:18 06.03.2020)
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© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что планирует в ближайшие недели посетить Донбасс.
"В следующий или идущий за ним понедельник я планирую поехать в Донбасс", - сказал он на пресс-конференции после Совета глав МИД стран в Загребе, которая транслировалась службами ЕС.
Ранее он сообщил, что хочет посетить Россию так скоро, как это будет возможно.
"Это не означает завтра. Моя повестка дня на следующие два месяца заполнена", - добавил Боррель. "Сначала я должен поехать на Украину", - отметил он.
"Мы не находимся в моменте кризиса с Россией, поэтому мы можем ждать" с вопросом проведения встречи, добавил Боррель.
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