Глава дипломатии Евросоюза планирует посетить Донбасс

БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии Евросоюза Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что планирует в ближайшие недели посетить Донбасс

"В следующий или идущий за ним понедельник я планирую поехать в Донбасс", - сказал он на пресс-конференции после Совета глав МИД стран в Загребе, которая транслировалась службами ЕС.

Ранее он сообщил, что хочет посетить Россию так скоро, как это будет возможно.

"Это не означает завтра. Моя повестка дня на следующие два месяца заполнена", - добавил Боррель. "Сначала я должен поехать на Украину", - отметил он.