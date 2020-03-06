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Религия и мировоззрение
2020-03-06T15:05+0300
https://ria.ru/20200306/1568250564.html
Ватикан принял отставку кардинала, проходившего по делу о педофилии
https://cdn23.img.ria.ru/images/150203/25/1502032570_0:249:5239:3195_1036x0_80_0_0_d0369a3e9ad236971ce92b5619cde198.jpg
РИА Новости

Ватикан принял отставку кардинала, проходившего по делу о педофилии

15:02 06.03.2020 (обновлено: 15:05 06.03.2020)
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© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 6 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск удовлетворил прошение кардинала Филиппа Барбарена об отставке с поста архиепископа французского города Лион, сообщила в пятницу служба печати Святого престола.
В марте 2019 года французский суд приговорил кардинала Барбарена к шести месяцам лишения свободы условно за то, что он не сообщил гражданским властям о случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей своей архиепархии. По данным следствия, эти преступления были совершены с июля 2014 года по июнь 2015 года.
Иск по этому скандальному делу подали девять человек, которые утверждали, что стали жертвами домогательств со стороны священников-педофилов. Речь, в частности, идет о священнике Бернаре Прейна, которого долгое время покрывали видные деятели Лионской архиепархии. По информации обвинения, жертвами этого капеллана скаутов стали около 70 несовершеннолетних. Пострадавшие утверждали, что церковное руководство было в курсе преступных действий Прейна, однако ему не запретили общаться с детьми и его не предали церковному суду. Судебный процесс в отношении Прейна проводится во Франции отдельно.
После оглашения приговора суда первой инстанции адвокат Барбарена сразу же заявил, что его клиент подаст апелляцию. 30 января Апелляционный суд рассмотрел данное дело и оправдал видного французского прелата, сняв с него все обвинения.
Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
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Барбарен всегда заявлял о своей невиновности, но уже после первого решения суда сообщил, что намерен встретиться с папой Франциском и подать ему прошение об отставке. Такая встреча состоялась в Ватикане в марте прошлого года, однако никакой информации о результатах этой аудиенции не распространялось.
Позднее стало известно, что понтифик не принял отставку Барбарена, но, учитывая сложный период в жизни Лионской архиепархии, разрешил ему самому принять "наилучшее решение" относительно дальнейшего руководства данным диоцезом. Тогда кардинал решил временно оставить свою архиепархию и предложил возглавить ее генеральному викарию Иву Баумгартену.
После того как в январе Апелляционный суд вынес оправдательный вердикт в отношении Барбарена, официальный представитель Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Франциск сообщит о своем решении относительно отставки кардинала "в надлежащее время".
Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". В феврале 2019 года в Ватикане состоялся саммит, посвященной обеспечению защиты несовершеннолетних в Римско-католической церкви. Закрывая его, папа Франциск заверил, что отныне каждый случай сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей "будет рассматриваться с максимальной серьезностью".
Папа Римский Франциск во время встречи с журналистами в аудиториуме Павла VI в Ватикане
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеФранцияЛионВатиканВ мире
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