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2020-03-06T16:07+0300
https://ria.ru/20200306/1568250489.html
Путин посетил новую детскую поликлинику в Иваново
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РИА Новости

Путин посетил новую детскую поликлинику в Иваново

15:02 06.03.2020 (обновлено: 16:07 06.03.2020)
2012
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения детской поликлиники городской клинической больницы №4 города Иваново. 6 марта 2020
Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской поликлиники городской клинической больницы №4 города Иваново. 6 марта 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской поликлиники городской клинической больницы №4 города Иваново. 6 марта 2020
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику N6 в Иваново, где осмотрел несколько врачебных кабинетов, среди которых процедурный, офтальмологический и терапевтический.
Главу государства встретил главврач поликлиники Александр Кукушкин, который рассказал о работе медучреждения.
Поликлиника, которая открылась в январе 2020 года после капитального ремонта, обслуживает около 11,5 тысячи детей и 70 образовательных учреждений.
Запись на прием к врачам организована через контакт-центр и сайт госуслуг, разделены потоки здоровых и больных пациентов, созданы комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, а также доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, внедрена медицинская информационная система с оснащением всех рабочих мест врачей и медицинских сестер.
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Перед посещением глава государства пообщался с жителями Иваново, которые собрались у входа в поликлинику. Они махали президенту руками, кричали приветственные слова и благодарили его за приезд. Одна из горожанок призналась Путину в любви. Глава государства поблагодарил девушку и спросил, как ее зовут.
Затем Путин рассказал горожанам о целях своего визита - посетить поликлинику. И особо обратил внимание на выделение государством средств на развитие первичного звена здравоохранения.
Главный врач еще перед приездом президента рассказал журналистам, что еще полтора года назад эта поликлиника была в ужасном состоянии - разъезжались стены, не было оборудования. После капитального ремонта и выделения средств эта поликлиника стала одной из лучших в городе.
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Глава государства, заслушав главврача больницы, зашел в процедурный кабинет, а потом и в терапевтический. Там он поинтересовался у врачей о количестве пациентов - как много их приходит ежедневно. "Вот сегодняшний прием", - показали ему. "Сколько было?" - спросил Путин. По словам терапевтов, сейчас, в сезон, достаточно большое количество пациентов, сегодня, например, их было уже 24.
Путин интересовался, как записываются на прием, кому звонят, а также как ведется документооборот, полностью ли он электронный.
"Мы стараемся, и вся база в электронном виде, но бумажки пока сохраняются", - объяснили президенту.
Затем президент зашел еще в несколько кабинетов, а потом пообщался с пациентами и врачами, спросив их мнение о поликлинике. И пациенты, и медики довольны, о чем сообщили главе государства. "Она одна из лучших, новое оборудование стоит", - согласился Путин.
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