Путин посетил новую детскую поликлинику в Иваново

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику N6 в Иваново , где осмотрел несколько врачебных кабинетов, среди которых процедурный, офтальмологический и терапевтический.

Главу государства встретил главврач поликлиники Александр Кукушкин, который рассказал о работе медучреждения.

Поликлиника, которая открылась в январе 2020 года после капитального ремонта, обслуживает около 11,5 тысячи детей и 70 образовательных учреждений.

Запись на прием к врачам организована через контакт-центр и сайт госуслуг, разделены потоки здоровых и больных пациентов, созданы комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, а также доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, внедрена медицинская информационная система с оснащением всех рабочих мест врачей и медицинских сестер.

Перед посещением глава государства пообщался с жителями Иваново, которые собрались у входа в поликлинику. Они махали президенту руками, кричали приветственные слова и благодарили его за приезд. Одна из горожанок призналась Путину в любви. Глава государства поблагодарил девушку и спросил, как ее зовут.

Затем Путин рассказал горожанам о целях своего визита - посетить поликлинику. И особо обратил внимание на выделение государством средств на развитие первичного звена здравоохранения.

Главный врач еще перед приездом президента рассказал журналистам, что еще полтора года назад эта поликлиника была в ужасном состоянии - разъезжались стены, не было оборудования. После капитального ремонта и выделения средств эта поликлиника стала одной из лучших в городе.

Глава государства, заслушав главврача больницы, зашел в процедурный кабинет, а потом и в терапевтический. Там он поинтересовался у врачей о количестве пациентов - как много их приходит ежедневно. "Вот сегодняшний прием", - показали ему. "Сколько было?" - спросил Путин. По словам терапевтов, сейчас, в сезон, достаточно большое количество пациентов, сегодня, например, их было уже 24.

Путин интересовался, как записываются на прием, кому звонят, а также как ведется документооборот, полностью ли он электронный.

"Мы стараемся, и вся база в электронном виде, но бумажки пока сохраняются", - объяснили президенту.