Евросоюз призвал Турцию соблюдать миграционное соглашение 2016 года

"ЕС отвергает использование миграционного процесса в качестве орудия политического давления. Ситуация на внешних границах ЕС неприемлема … Совет напоминает, что ожидает от Турции полного осуществления положений Совместного миграционного заявления от 2016 года … И ЕС, и Турция выиграют от продолжения этого сотрудничества", - говорится в документе.

ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". Турция ранее заявляла, что ЕС не выполняет соглашение.