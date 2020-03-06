Евросоюз призвал Турцию соблюдать миграционное соглашение 2016 года

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Главы МИД Евросоюза вновь призвали Турцию в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках миграционного соглашения с Евросоюзом от 2016 года и подчеркнули недопустимость использования мигрантов в качестве орудия давления, говорится в заявлении по итогам внеочередного совещания Совета по иностранным делам ЕС в Загребе.
"ЕС отвергает использование миграционного процесса в качестве орудия политического давления. Ситуация на внешних границах ЕС неприемлема … Совет напоминает, что ожидает от Турции полного осуществления положений Совместного миграционного заявления от 2016 года … И ЕС, и Турция выиграют от продолжения этого сотрудничества", - говорится в документе.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
Многие в ЕС полагают, что Турция намеренно пускает беженцев к границе с Евросоюзом, чтобы оказать давление и добиться более весомой поддержки своих действий в Сирии.
ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". Турция ранее заявляла, что ЕС не выполняет соглашение.