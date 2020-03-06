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https://ria.ru/20200306/1568250052.html
В Мьянме упал военный вертолет с дипломатами на борту
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РИА Новости

В Мьянме упал военный вертолет с дипломатами на борту

14:52 06.03.2020 (обновлено: 14:53 06.03.2020)
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© AP PhotoПолицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме
© AP Photo
Полицейский в Мьянме. Архивное фото
БАНГКОК, 6 мар – РИА Новости. Военный вертолет с иностранными дипломатами на борту потерпел крушение в северной Мьянме, жертв нет, сообщает в пятницу новостной интернет-портал Irrawaddy.
Вертолет, в котором находились не менее 15 пассажиров и членов экипажа, упал через минуты после взлета в районе поселка Каунгкха в северной части Шанского штата Мьянмы. Несколько членов экипажа получили травмы, но пассажиры, большинство которых составляли военные атташе иностранных посольств, аккредитованных в Мьянме, не пострадали, говорится в сообщении.
Мьянманские военные привезли большую группу дипломатов и журналистов в северную часть Шанского штата для демонстрации изъятых во время антинаркотической операции 28 февраля – 3 марта наркотиков, сырья и оборудования для производства наркотических веществ на сумму 66 млн долларов. Делегация прибыла в поселок Каунгкха на четырех вертолетах, принадлежащих вооруженным силам Мьянмы, один из которых и упал, сообщает издание.
Северная часть Шанского государства примыкает к "Золотому треугольнику" на стыке границ Мьянмы, Лаоса и Таиланда, одной из наиболее известных в мире зон, в которых производятся наркотики, как растительные (опиаты), так и синтетические (амфетамин). Власти Мьянмы, Таиланда и Лаоса часто организуют поездки иностранных журналистов и дипломатов в районы, прилегающие к "Золотому треугольнику", для демонстрации эффективности своих программ по борьбе с нелегальным наркотрафиком.
Вертолет Робинсон (Robinson R44). Архив
20 февраля, 15:48
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