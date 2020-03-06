В Мьянме упал военный вертолет с дипломатами на борту

Мьянманские военные привезли большую группу дипломатов и журналистов в северную часть Шанского штата для демонстрации изъятых во время антинаркотической операции 28 февраля – 3 марта наркотиков, сырья и оборудования для производства наркотических веществ на сумму 66 млн долларов. Делегация прибыла в поселок Каунгкха на четырех вертолетах, принадлежащих вооруженным силам Мьянмы, один из которых и упал, сообщает издание.