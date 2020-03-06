Глава дипломатии Евросоюза намерен скоро посетить Россию

БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что хочет посетить Россию настолько скоро, насколько это будет возможно.

Он отметил, что накануне в рамках неформальной встречи совета глав МИД стран ЕС обсуждался вопрос России, официальных заключений принято не было.

"Единственное заключение в том, чтобы напомнить о пяти принципах, которые продолжают быть основой любого сотрудничества с Россией", - сказал он.

Боррель добавил, что они связаны, в том числе, с выполнением Минских соглашений по урегулированию в Донбассе