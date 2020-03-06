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Глава дипломатии Евросоюза намерен скоро посетить Россию
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РИА Новости

Глава дипломатии Евросоюза намерен скоро посетить Россию

14:47 06.03.2020
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© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что хочет посетить Россию настолько скоро, насколько это будет возможно.
Он отметил, что накануне в рамках неформальной встречи совета глав МИД стран ЕС обсуждался вопрос России, официальных заключений принято не было.
"Единственное заключение в том, чтобы напомнить о пяти принципах, которые продолжают быть основой любого сотрудничества с Россией", - сказал он.
Боррель добавил, что они связаны, в том числе, с выполнением Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
"В рамках этих принципов я посещу Россию так скоро, как это будет возможно", - сказал он.
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