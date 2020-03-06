Жителя Нижнего Новгорода осудили на 12 лет за убийство таксиста

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Молодой нижегородец, нанесший более 40 ударов ножом таксисту, от которых тот скончался, проведет 12 лет в колонии строгого режима, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По данным следствия, вечером 24 января 2019 года в Нижнем Новгороде подозреваемый, которому на момент инцидента было 18 лет, сел в такси и направился в город Шахунья. По дороге пассажир попросил довезти его в одну из деревень Шахунского района. Добравшись до места, юноша поссорился с таксистом, который попросил доплатить за измененный маршрут. В ходе ссоры подозреваемый нанес таксисту более 40 ударов ножом, от которых мужчина скончался. Юноша спрятал тело в кювете, засыпав снегом, а автомобиль и находящиеся в нём деньги присвоил.
"Ни в ходе следствия, ни в судебном заседании вину подсудимый не признал, в содеянном не раскаялся. Он приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении суда.