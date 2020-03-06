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2020-03-06T14:41+0300
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Власти Москвы объяснили оповещения из громкоговорителей на улицах
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РИА Новости

Власти Москвы объяснили оповещения из громкоговорителей на улицах

14:41 06.03.2020
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© РИА НовостиГромкоговоритель на здании
Громкоговоритель на здании
© РИА Новости
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Звуковые оповещения, которые уже на протяжении нескольких дней слышны на улицах Москвы, это плановая проверка системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Последние несколько дней из громкоговорителей для оповещения о ЧС, установленных практически на всех улицах Москвы, периодически доносится проверочный текст. Диктор произносит: "221, 222, 223, 224, 225...", а через некоторое время добавляет: "Проверка линии".
"В столице проводится плановое обслуживание систем оповещения. Сегодня проводилась проверка исправности работы линий уличной звукофикации в Центральном административном округе Москвы", - пояснили в пресс-службе.
Всего в Москве установлено несколько тысяч громкоговорителей для экстренного оповещения граждан об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
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