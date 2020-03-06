Власти Москвы объяснили оповещения из громкоговорителей на улицах

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Звуковые оповещения, которые уже на протяжении нескольких дней слышны на улицах Звуковые оповещения, которые уже на протяжении нескольких дней слышны на улицах Москвы , это плановая проверка системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Последние несколько дней из громкоговорителей для оповещения о ЧС, установленных практически на всех улицах Москвы, периодически доносится проверочный текст. Диктор произносит: "221, 222, 223, 224, 225...", а через некоторое время добавляет: "Проверка линии".

"В столице проводится плановое обслуживание систем оповещения. Сегодня проводилась проверка исправности работы линий уличной звукофикации в Центральном административном округе Москвы", - пояснили в пресс-службе.