Грузия ввела карантин для приезжающих из стран со вспышками COVID-19

"Граждане Грузии, прибывшие из стран с высоким эпидемиологическим риском, на пропускном пункте должны пройти интенсивную проверку и двухнедельную обязательную карантинную процедуру. Также прибывший в Грузию иностранец, который в течение последних 14 дней находился в данных странах, пройдет интенсивную проверку и двухнедельный карантинный период или предоставит на границе справку об отсутствии у него коронавируса, которая должна быть выдана соответствующей лабораторией", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.