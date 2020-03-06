Грузия ввела карантин для приезжающих из стран со вспышками COVID-19

ТБИЛИСИ, 6 мар – РИА Новости. Гражданам, побывавшим в странах с высоким риском распространения коронавируса, придется после пересечения грузинской границы пройти двухнедельный карантин или предоставить медицинскую справку об отсутствии у них инфекции, сообщила пресс-служба правительства Грузии.
Данные меры были приняты в пятницу на очередном заседании межведомственной координационной группы под руководством премьер-министра Георгия Гахарии.
"Граждане Грузии, прибывшие из стран с высоким эпидемиологическим риском, на пропускном пункте должны пройти интенсивную проверку и двухнедельную обязательную карантинную процедуру. Также прибывший в Грузию иностранец, который в течение последних 14 дней находился в данных странах, пройдет интенсивную проверку и двухнедельный карантинный период или предоставит на границе справку об отсутствии у него коронавируса, которая должна быть выдана соответствующей лабораторией", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В Грузии выявлено девять случаев инфицирования новым типом коронавируса, почти все пациенты недавно побывали в Италии. Грузинские власти также приняли решение приостановить прямое авиасообщение с Италией.
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