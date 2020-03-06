Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T14:37+0300
https://ria.ru/20200306/1568249076.html
Грузия ввела карантин для приезжающих из стран со вспышками COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565294569_0:174:3048:1889_1036x0_80_0_0_23bbd5087d5d10fe8af456665c6c7421.jpg
РИА Новости

Грузия ввела карантин для приезжающих из стран со вспышками COVID-19

14:36 06.03.2020 (обновлено: 14:37 06.03.2020)
1623
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПроверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 6 мар – РИА Новости. Гражданам, побывавшим в странах с высоким риском распространения коронавируса, придется после пересечения грузинской границы пройти двухнедельный карантин или предоставить медицинскую справку об отсутствии у них инфекции, сообщила пресс-служба правительства Грузии.
Данные меры были приняты в пятницу на очередном заседании межведомственной координационной группы под руководством премьер-министра Георгия Гахарии.
"Граждане Грузии, прибывшие из стран с высоким эпидемиологическим риском, на пропускном пункте должны пройти интенсивную проверку и двухнедельную обязательную карантинную процедуру. Также прибывший в Грузию иностранец, который в течение последних 14 дней находился в данных странах, пройдет интенсивную проверку и двухнедельный карантинный период или предоставит на границе справку об отсутствии у него коронавируса, которая должна быть выдана соответствующей лабораторией", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В Грузии выявлено девять случаев инфицирования новым типом коронавируса, почти все пациенты недавно побывали в Италии. Грузинские власти также приняли решение приостановить прямое авиасообщение с Италией.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
010000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ИталияГрузияВ мире
Рекомендуем
Туристы в масках на одной из улиц Милана
Грузия приостановила прямое авиасообщение с Италией из-за коронавируса
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло девяти человек
Посетители в отделении банка
Эксперты включили в группу риска 38 российских банков
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
У проживающей в Италии гражданки Грузии выявили коронавирус
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
В Грузии зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Корабль в море
В порту Неаполя заблокировали судно из-за подозрения на коронавирус
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Громкоговоритель на здании
Власти Москвы объяснили оповещения из громкоговорителей на улицах
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Женщина в маске
В Испании число заразившихся коронавирусом возросло до 345 человек
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197
В микробиологической лаборатории
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Шереметьево
В Москве не допустят до занятий прибывших из стран с COVID-19 учащихся
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния