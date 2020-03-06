В порту Неаполя заблокировали судно из-за подозрения на коронавирус

На борту корабля находятся 125 человек, это экипаж и рабочие, осуществлявшие его ремонт. Руководство неаполитанского порта запретило им высадку после того, как во время починки синдромы, относящиеся к заражению коронавирусом, проявились у девяти членов экипажа.