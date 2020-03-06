На побережье Адриатики в Хорватии открыли бюст Гагарина

БЕЛГРАД, 6 мар – РИА Новости. Бюст первому космонавту Бюст первому космонавту Юрию Гагарину торжественно открыли в городе Риека на адриатическом побережье Хорватии , сообщила РИА Новости представитель Россотрудничества в стране Наталья Якимчук.

Бюст Героя Советского союза и первого космонавта открыт в "Парке героев" на территории Астрономического центра города Риека. На церемонии открытия присутствовали Якимчук, посол России в Хорватии Анвар Азимов , заместитель мэра Риеки Марко Филипович, президент Астрономического общества Риеки Динко Браутович, представители русского национального меньшинства, школьники и студенты.

"Специальным гостем церемонии стал Герой Советского Союза, летчик-космонавт Анатолий Арцебальский, прибывший в Хорватию для участия в открытии памятника и программе празднования Международного дня планетариев", - рассказала Якимчук.

Она уточнила, что Арцебальский 6 и 7 марта проведет встречи со школьниками и молодежью Риеки, прочтет лекции о космонавтике.