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На побережье Адриатики в Хорватии открыли бюст Гагарина
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РИА Новости

На побережье Адриатики в Хорватии открыли бюст Гагарина

14:29 06.03.2020 (обновлено: 18:51 06.03.2020)
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© Фото : Представительство Россотрудничества в ЗагребеБюст первому космонавту Юрию Гагарину открыли в городе Риека, Хорватия
Бюст первому космонавту Юрию Гагарину открыли в городе Риека, Хорватия
© Фото : Представительство Россотрудничества в Загребе
БЕЛГРАД, 6 мар – РИА Новости. Бюст первому космонавту Юрию Гагарину торжественно открыли в городе Риека на адриатическом побережье Хорватии, сообщила РИА Новости представитель Россотрудничества в стране Наталья Якимчук.
Бюст Героя Советского союза и первого космонавта открыт в "Парке героев" на территории Астрономического центра города Риека. На церемонии открытия присутствовали Якимчук, посол России в Хорватии Анвар Азимов, заместитель мэра Риеки Марко Филипович, президент Астрономического общества Риеки Динко Браутович, представители русского национального меньшинства, школьники и студенты.
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"Специальным гостем церемонии стал Герой Советского Союза, летчик-космонавт Анатолий Арцебальский, прибывший в Хорватию для участия в открытии памятника и программе празднования Международного дня планетариев", - рассказала Якимчук.
Она уточнила, что Арцебальский 6 и 7 марта проведет встречи со школьниками и молодежью Риеки, прочтет лекции о космонавтике.
По словам Якимчук, бюст скульптора Алексея Леонова предоставлен благотворительным Фондом "Диалог культур-единый мир" и передан в дар городу Риеке и Астрономическому центру посольством России и представительством Россотрудничества в Хорватии.
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Анвар АзимовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Юрий Гагарин (космонавт)ХорватияВ мире
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