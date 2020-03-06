Московский паркинг призвал водителей быть внимательнее в праздники

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Московский паркинг призвал автомобилистов столицы быть более бдительными при парковке из-за большого потока людей в мартовские праздники, сообщили в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства.
"На этих выходных в честь Международного женского дня в Москве планируется провести фестивали в городских парках, концерты, организовать выставки и другие массовые мероприятия. На некоторых улицах могут действовать ограничения движения, а в центре города ожидается большой поток людей, многие из которых воспользуются личными автомобилями. "Московский паркинг" просит водителей соблюдать правила парковки и быть крайне осторожными на дорогах, чтобы избежать возникновения аварийно опасных ситуаций", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также отметили, что 8 и 9 марта парковка на столичных улицах будет бесплатной для всех автомобилистов. Оплачивать парковку не нужно будет в том числе и на улицах, где действует повышенный тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.
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