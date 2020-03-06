Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T14:28+0300
https://ria.ru/20200306/1568248578.html
Отличившимся сотрудницам Росгвардии вручили ведомственные награды
https://cdn22.img.ria.ru/images/155207/71/1552077119_0:228:1791:1235_1036x0_80_0_0_eae138183d0878af74e7e49ee1a9cc76.jpg
РИА Новости

Отличившимся сотрудницам Росгвардии вручили ведомственные награды

14:28 06.03.2020
189
© Фото : пресс-службой РосгвардииДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
© Фото : пресс-службой Росгвардии
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов вручил 17 ведомственных медалей отличившимся сотрудникам и военнослужащим-женщинам, награждение приурочено к празднованию Международного женского дня.
"Вы участвуете в службе разных подразделений нашего ведомства. Наша жизнь без вас невозможна. Я хочу сказать, что нет такой специальности, которую бы не смогли выполнить женщины Росгвардии. У нас даже есть женщина-летчик-штурман вертолета Ми-8Т", - заявил Золотов в ходе вручения наград.
Специалисты по приему и обработке экстренных вызовов по единому номеру 112 в колл-центре ГКУ Система 112 в Москве
Вчера, 10:00
Первая линия: как женщины спасают людей
Медалями за проявленную доблесть, за заслуги в укреплении правопорядка, за отличие в службе, а также за заслуги в труде наградили 17 женщин. Золотов добавил, что в войсках национальной гвардии РФ служат более 62 тысяч женщин.
По окончании награждения перед женщинами выступил народный артист России Филипп Киркоров.
Женщина работает за ноутбуком
Вчера, 01:50
Эксперты: женщины получают от работы больше удовольствия, чем мужчины
610017
Обсудить 0
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовМеждународный женский деньБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу вручил награды сотрудницам Минобороны
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400
Жители Москвы гуляют по парку
В московских парках к 8 Марта расцвела мать-и-мачеха
Покупательницы с цветами на Рижском рынке в Москве
Опрос выявил отношение россиян к 8 марта и 23 февраля
Полиция Литвы
В Вильнюсе прошли обыски у организатора "Бессмертного полка"
Конституция Российской Федерации
В ОП заявили, что Конституция должна учитывать интересы каждого
Вертолет Ми-8
На Кубани к тушению камыша привлекли вертолет
Руки в наручниках
Под Новосибирском арестовали руководителей стратегического предприятия
Руденя поставил задачи перед областным Миндемографии
Руденя предложил сотрудничество областной библиотеки с Музеем Победы
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
В Казани отпустят с карантина россиян с Diamond Princess
Кадры задержания мужчины, подозреваемого в похищении 8-летней девочки
Следователи сообщили подробности похищения школьницы под Костромой
Украинского премьера освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым
Украинского премьера освистали в Раде за слова о подаче воды в Крым
Пилотируемый транспортный космический корабль Starliner
Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
Путин провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области
Наручники
В Марий Эл осудили мужчину, задушившего четырехлетнего ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния