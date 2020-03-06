Отличившимся сотрудницам Росгвардии вручили ведомственные награды

"Вы участвуете в службе разных подразделений нашего ведомства. Наша жизнь без вас невозможна. Я хочу сказать, что нет такой специальности, которую бы не смогли выполнить женщины Росгвардии. У нас даже есть женщина-летчик-штурман вертолета Ми-8Т", - заявил Золотов в ходе вручения наград.