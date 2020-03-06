Отличившимся сотрудницам Росгвардии вручили ведомственные награды

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов вручил 17 ведомственных медалей отличившимся сотрудникам и военнослужащим-женщинам, награждение приурочено к празднованию Международного женского дня.
"Вы участвуете в службе разных подразделений нашего ведомства. Наша жизнь без вас невозможна. Я хочу сказать, что нет такой специальности, которую бы не смогли выполнить женщины Росгвардии. У нас даже есть женщина-летчик-штурман вертолета Ми-8Т", - заявил Золотов в ходе вручения наград.
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Медалями за проявленную доблесть, за заслуги в укреплении правопорядка, за отличие в службе, а также за заслуги в труде наградили 17 женщин. Золотов добавил, что в войсках национальной гвардии РФ служат более 62 тысяч женщин.
По окончании награждения перед женщинами выступил народный артист России Филипп Киркоров.