В московских парках к 8 Марта расцвела мать-и-мачеха

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мать-и-мачеха расцвела в парках Мать-и-мачеха расцвела в парках Москвы к 8 Марта, на 10-14 дней раньше обычного, в частности цветы заметили в Битцевском лесу и в Измайловском лесопарке, сообщается на официальном сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Природа Москвы приготовила всем женщинам в подарок на 8 Марта цветочный букет. Вслед за февральскими подснежниками в начале марта на природных территориях начали распускаться яркие цветы мать-и-мачехи. Они уже замечены специалистами ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства в Битцевском лесу и в Измайловском лесопарке, возле экоцентра "Царская пасека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мать-и-мачеха цветет ранней весной: первые цветущие экземпляры в московском регионе можно встретить начиная с марта на открытых хорошо прогреваемых южных склонах свободных от снега.

"В этом году в Москве из-за аномально теплой погоды и отсутствия снежного покрова цветение началось на 10 – 14 дней раньше от средних значений многолетних наблюдений", - говорится в сообщении.

Аномально теплая зима наблюдалась в этом году в столице. Так, январь текущего года стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в январе в столице расцвели первые подснежники, а на прошлой неделе на два месяца раньше срока зацвел орешник. Температурная аномалия, по данным синоптиков, текущей зимой составила порядка плюс 7,7 градуса

Отмечается, что мать-и-мачеха цветет дольше других раннецветущих травянистых растений, в среднем 38 – 40 дней. У этого растения есть еще одна довольно редкая особенность – его цветки появляются раньше листьев. За это англичане называют мать-и-мачеху "сын раньше отца". А в России мать-и-мачехой ее прозвали из-за особенности листьев: нижняя сторона пушистая и мягкая — "мать", а верхняя гладкая и холодная — "мачеха". Растение считается особо ценным ранневесенним медоносом, дающим пчелам нектар и пыльцу.