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2020-03-06T14:22+0300
https://ria.ru/20200306/1568248063.html
В московских парках к 8 Марта расцвела мать-и-мачеха
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РИА Новости

В московских парках к 8 Марта расцвела мать-и-мачеха

14:22 06.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖители Москвы гуляют по парку
Жители Москвы гуляют по парку
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Жители Москвы гуляют по парку. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мать-и-мачеха расцвела в парках Москвы к 8 Марта, на 10-14 дней раньше обычного, в частности цветы заметили в Битцевском лесу и в Измайловском лесопарке, сообщается на официальном сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Природа Москвы приготовила всем женщинам в подарок на 8 Марта цветочный букет. Вслед за февральскими подснежниками в начале марта на природных территориях начали распускаться яркие цветы мать-и-мачехи. Они уже замечены специалистами ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства в Битцевском лесу и в Измайловском лесопарке, возле экоцентра "Царская пасека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мать-и-мачеха цветет ранней весной: первые цветущие экземпляры в московском регионе можно встретить начиная с марта на открытых хорошо прогреваемых южных склонах свободных от снега.
"В этом году в Москве из-за аномально теплой погоды и отсутствия снежного покрова цветение началось на 10 – 14 дней раньше от средних значений многолетних наблюдений", - говорится в сообщении.
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Аномально теплая зима наблюдалась в этом году в столице. Так, январь текущего года стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в январе в столице расцвели первые подснежники, а на прошлой неделе на два месяца раньше срока зацвел орешник. Температурная аномалия, по данным синоптиков, текущей зимой составила порядка плюс 7,7 градуса
Отмечается, что мать-и-мачеха цветет дольше других раннецветущих травянистых растений, в среднем 38 – 40 дней. У этого растения есть еще одна довольно редкая особенность – его цветки появляются раньше листьев. За это англичане называют мать-и-мачеху "сын раньше отца". А в России мать-и-мачехой ее прозвали из-за особенности листьев: нижняя сторона пушистая и мягкая — "мать", а верхняя гладкая и холодная — "мачеха". Растение считается особо ценным ранневесенним медоносом, дающим пчелам нектар и пыльцу.
"Впереди длинные выходные, воспользуйтесь возможностью погулять в парке на природе и поискать первые цветы мать-и-мачехи. Только не забывайте, что раннецветущие травянистые растения очень уязвимы и нуждаются в особой защите, не рвите их и не вытаптывайте почву вокруг", - предупреждают в департаменте.
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МосприродаНовости - ЭкологияМосква8 марта
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