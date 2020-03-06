Российские орнитологи проследили перемещения беркута в течение года

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российским орнитологам впервые удалось зафиксировать с помощью передатчика перемещения беркута в течение года, а из-за того, что трекер молчал долгое время, ученые еще и сэкономили на смсках, сообщил РИА Новости эксперт Всемирного фонда дикой природы ( Российским орнитологам впервые удалось зафиксировать с помощью передатчика перемещения беркута в течение года, а из-за того, что трекер молчал долгое время, ученые еще и сэкономили на смсках, сообщил РИА Новости эксперт Всемирного фонда дикой природы ( WWF ) России Игорь Карякин.

Ранее проект по наблюдению за российскими хищными птицами получил широкую известность, благодаря орлице, которая вылетела в Иран и долгое время там оставалась. При этом ее трекер передавал сообщения, которые были дороги из-за роуминга и чуть не разорили орнитологов. На призыв ученых в социальных сетях "Закинь орлу на мобилку!" откликнулись любители птиц и компании. Долг за связь был покрыт.

"Это первый российский беркут прослеживаемый с помощью трекера, от которого локации только последние пару недель сыпятся. Да, все интересно. Выяснили, что у него высокая натальная филопатрия (стремление особи возвратиться к месту рождения - ред.). Он второй год зимует в окрестностях гнездового участка своих родителей и там же лето проводит. Надо вдумчиво анализировать теперь высыпавшиеся координаты и проверять их нынче летом. Тогда станет понятно, что самое интересное он нам дал", - пояснил Карякин, рассказав, что самку беркута ученые назвали Даша.

Как уточнил эксперт, передатчик польского производства был установлен на птице в июле 2018 года на границы Тувы и Монголии . Сразу после установки трекер замолчал, и орнитологи не получили ни одной смски. Однако в феврале 2020 года трекер ожил и выдал информацию о перемещении птицы за год.

Карякин добавил, что проблем с оплатой смс не возникло. "Так как птица все время в России и Монголии с фиксированной стоимостью смс, за которые к тому же списалось со счета раз в 10 меньше, чем планировалось, так как трекер молчал 1,5 года, то тут проблем с оплатой нет", - сказал Карякин.