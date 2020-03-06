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2020-03-06T14:22+0300
https://ria.ru/20200306/1568248014.html
Российские орнитологи проследили перемещения беркута в течение года
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РИА Новости

Российские орнитологи проследили перемещения беркута в течение года

14:22 06.03.2020
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© Фото : Игорь КарякинБеркут Даша
Беркут Даша
© Фото : Игорь Карякин
Беркут Даша
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российским орнитологам впервые удалось зафиксировать с помощью передатчика перемещения беркута в течение года, а из-за того, что трекер молчал долгое время, ученые еще и сэкономили на смсках, сообщил РИА Новости эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Карякин.
Ранее проект по наблюдению за российскими хищными птицами получил широкую известность, благодаря орлице, которая вылетела в Иран и долгое время там оставалась. При этом ее трекер передавал сообщения, которые были дороги из-за роуминга и чуть не разорили орнитологов. На призыв ученых в социальных сетях "Закинь орлу на мобилку!" откликнулись любители птиц и компании. Долг за связь был покрыт.
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"Это первый российский беркут прослеживаемый с помощью трекера, от которого локации только последние пару недель сыпятся. Да, все интересно. Выяснили, что у него высокая натальная филопатрия (стремление особи возвратиться к месту рождения - ред.). Он второй год зимует в окрестностях гнездового участка своих родителей и там же лето проводит. Надо вдумчиво анализировать теперь высыпавшиеся координаты и проверять их нынче летом. Тогда станет понятно, что самое интересное он нам дал", - пояснил Карякин, рассказав, что самку беркута ученые назвали Даша.
Как уточнил эксперт, передатчик польского производства был установлен на птице в июле 2018 года на границы Тувы и Монголии. Сразу после установки трекер замолчал, и орнитологи не получили ни одной смски. Однако в феврале 2020 года трекер ожил и выдал информацию о перемещении птицы за год.
Карякин добавил, что проблем с оплатой смс не возникло. "Так как птица все время в России и Монголии с фиксированной стоимостью смс, за которые к тому же списалось со счета раз в 10 меньше, чем планировалось, так как трекер молчал 1,5 года, то тут проблем с оплатой нет", - сказал Карякин.
Беркут - самый крупный орёл, населяющий леса лесостепной, лесной и лесотундровой зон, а также горные полупустыни, степи и высокогорья. Специализируется на добыче зайцев, сурков и крупных куриных, в связи с чем, даже в тайге тесно связан с обширными открытыми пространствами. Зимует, как правило, в местах гнездования, совершая небольшие кочёвки. Внесён в Красную книгу России и Приложение II Конвенции СИТЕС. Численность в России 18–22 тыс. гнездящихся пар.
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Всемирный фонд дикой природыИранМонголия
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