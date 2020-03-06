Женщины смогут работать машинистами московского метро с 2021 года

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Машинистами московского метро с 2021 года смогут стать женщины, заявил в пятницу журналистам мэр столицы Машинистами московского метро с 2021 года смогут стать женщины, заявил в пятницу журналистам мэр столицы Сергей Собянин во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена

"Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее: современные поезда сводят вредные факторы к минимуму, рабочее пространство эргономично и удобно, управление поездом во многом автоматизировано и требует в основном ответственности, аккуратности и интеллекта. А этих качеств женщинам не занимать. Поэтому в следующем году женщины-машинисты вернутся в московское метро", - сказал Собянин.

Он добавил, что первые 25 будущих машинистов электропоездов уже осваивают эту востребованную профессию. В ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов. Программа обучения женщин не отличается от той, что преподают мужчинам. Сначала ученики проходят двухнедельную практику в электродепо. Подготовка по профессии "машинист электропоезда" длится порядка 9,5 месяцев. По окончании - выпускные экзамены, после успешной сдачи которых машинист получает право управления поездом.

Помимо обучения, возвращение женщин в эту профессию потребует от столичного метро проведения больших организационных мероприятий, в том числе обустройства хозяйственно-бытовых условий в депо для работы женщин, отметил мэр.

"Спасибо вам, что хотите быть машинистами. В скором времени появятся новые поезда. И в преддверии праздника поздравляю вас с 8 Марта. Желаю успехов", - сказал Собянин.