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Женщины смогут работать машинистами московского метро с 2021 года
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РИА Новости

Женщины смогут работать машинистами московского метро с 2021 года

14:18 06.03.2020 (обновлено: 14:19 06.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПоезд прибывает на станцию "Савеловская"
Поезд прибывает на станцию Савеловская
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Поезд прибывает на станцию "Савеловская" . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Машинистами московского метро с 2021 года смогут стать женщины, заявил в пятницу журналистам мэр столицы Сергей Собянин во время посещения учебно-производственного центра Московского метрополитена.
"Много лет женщинам было запрещено работать машинистами метро из-за повышенных нагрузок. Теперь этот запрет снят, потому что условия работы стали комфортнее: современные поезда сводят вредные факторы к минимуму, рабочее пространство эргономично и удобно, управление поездом во многом автоматизировано и требует в основном ответственности, аккуратности и интеллекта. А этих качеств женщинам не занимать. Поэтому в следующем году женщины-машинисты вернутся в московское метро", - сказал Собянин.
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Он добавил, что первые 25 будущих машинистов электропоездов уже осваивают эту востребованную профессию. В ближайшие пять лет Московский метрополитен может обучить и принять на работу порядка 500 женщин-машинистов. Программа обучения женщин не отличается от той, что преподают мужчинам. Сначала ученики проходят двухнедельную практику в электродепо. Подготовка по профессии "машинист электропоезда" длится порядка 9,5 месяцев. По окончании - выпускные экзамены, после успешной сдачи которых машинист получает право управления поездом.
Помимо обучения, возвращение женщин в эту профессию потребует от столичного метро проведения больших организационных мероприятий, в том числе обустройства хозяйственно-бытовых условий в депо для работы женщин, отметил мэр.
"Спасибо вам, что хотите быть машинистами. В скором времени появятся новые поезда. И в преддверии праздника поздравляю вас с 8 Марта. Желаю успехов", - сказал Собянин.
С 1 января 2021 года вступит в силу приказ министерства труда и социальной защиты, разрешающий женщинам работать по профессии машиниста электропоезда в метрополитене.
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Международный женский деньСергей СобянинМоскваМосковский метрополитенОбщество
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