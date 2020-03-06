Матвиенко призвала россиян верить официальным данным о коронавирусе

БРЕСТ, 6 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала россиян верить официальным данным о заболевших коронавирусом , эта информация проверенная и достоверная. Спикер Совфедапризвала россиян верить официальным данным о заболевших, эта информация проверенная и достоверная.

"Нужно ориентироваться на официальную информацию. Никто ни от кого ничего не скрывает, власти не имеют право это делать", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу.

Спикер отметила, что все данные о журналистах "проверенные и достоверные". Она подчеркнула, что Россия предпринимает все необходимые меры для противодействия распространению заболевания в России. "Лучше перестраховаться", - уверена она.

По словам Матвиенко, ситуация находится под контролем президента, правительства, она обсуждалась на заседании Совбеза России.

Спикер также подчеркнула, что распространение фейковых новостей о якобы большом количестве заболевших "может быть опаснее самого коронавируса". Сенатор также отметила, что для беспокойства нет причин. Кроме того, распространение недостоверной и ложной информации "подпадает под действие законодательства о фейках", - добавила она.

Сенатор также рассказала, что сама старается строго выполнять рекомендации Роспотребнадзора . "Я мою руки, не целуюсь при встречах, стараюсь не здороваться за руку", - пояснила она.