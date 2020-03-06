Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T14:59+0300
https://ria.ru/20200306/1568247540.html
При взрыве у посольства США в Тунисе пострадали пятеро силовиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568248541_0:217:3208:2023_1036x0_80_0_0_c53dd89316288affb6b645182f048cb8.jpg
РИА Новости

При взрыве у посольства США в Тунисе пострадали пятеро силовиков

14:14 06.03.2020 (обновлено: 14:59 06.03.2020)
1558
© REUTERS / Zoubeir SouissiПолицейские на месте взрыва у посольства США в Тунисе
Полицейские на месте взрыва у посольства США в Тунисе
© REUTERS / Zoubeir Souissi
КАИР, 6 мар – РИА Новости. Пятеро сотрудников органов безопасности пострадали в столице Туниса в результате взрыва, устроенного террористом-смертником у посольства США, передает радиостанция Mosaique FM.
Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью "пояса смертника", атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США в Тунисе.
"В результате теракта у посольства США в районе Бухейра пятеро сотрудников органов безопасности получили ранения различной степени тяжести", - передает радиостанция со ссылкой на свои источники. Сам боевик в результате взрыва скончался на месте.
На место происшествия прибыли скорой помощи.
Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.
После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.
Вид города Тунис
30 декабря 2019, 15:36
СМИ: власти Туниса продлили режим чрезвычайного положения до 30 января
102610
Обсудить 0
Тунис (страна)СШАВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Эксперты оценили шансы Байдена на президентских выборах в США
Место взрыва у посольства США в Тунисе. 6 марта 2020
Террористы-смертники устроили взрыв у посольства США в Тунисе
Полицейские на месте взрыва у посольства США в Тунисе
Теракт у посольства США в Тунисе совершили два смертника
Пекин
Всекитайская ассоциация журналистов выразила протест США
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербская армия готова закрыть границу для мигрантов
Венесуэла
Бразилия отзывает дипломатов из Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Хавьер Перес де Куэльяр
США соболезнуют в связи с кончиной экс-генсека ООН де Куэльяра
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400
Афганские военные на месте атаки в Кабуле
МВД Афганистана сообщило о 27 погибших при нападении в Кабуле
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп считает Байдена еще более "левым", чем социалиста Сандерса
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Посетители в отделении банка
Эксперты включили в группу риска 38 российских банков
Мексика
Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния