При взрыве у посольства США в Тунисе пострадали пятеро силовиков

КАИР, 6 мар – РИА Новости. Пятеро сотрудников органов безопасности пострадали в столице Туниса в результате взрыва, устроенного террористом-смертником у посольства США, передает радиостанция Mosaique FM.
Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью "пояса смертника", атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США в Тунисе.
"В результате теракта у посольства США в районе Бухейра пятеро сотрудников органов безопасности получили ранения различной степени тяжести", - передает радиостанция со ссылкой на свои источники. Сам боевик в результате взрыва скончался на месте.
На место происшествия прибыли скорой помощи.
Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.
После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.
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