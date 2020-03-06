При взрыве у посольства США в Тунисе пострадали пятеро силовиков

Полицейские на месте взрыва у посольства США в Тунисе

КАИР, 6 мар – РИА Новости. Пятеро сотрудников органов безопасности пострадали в столице Пятеро сотрудников органов безопасности пострадали в столице Туниса в результате взрыва, устроенного террористом-смертником у посольства США , передает радиостанция Mosaique FM

Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью "пояса смертника", атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США в Тунисе.

"В результате теракта у посольства США в районе Бухейра пятеро сотрудников органов безопасности получили ранения различной степени тяжести", - передает радиостанция со ссылкой на свои источники. Сам боевик в результате взрыва скончался на месте.

На место происшествия прибыли скорой помощи.

Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.