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В Латвии начнут сбор подписей за референдум о выборах президента
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РИА Новости

В Латвии начнут сбор подписей за референдум о выборах президента

14:14 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига
Рига
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рига. Архивное фото
РИГА, 6 мар – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии в пятницу зарегистрировала сбор подписей за проведение референдума по внесению в Конституцию поправок о всенародных выборах президента в республике, сообщил РИА Новости представитель ЦИК.
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"ЦИК зарегистрировал сбор подписей за проведение референдума о всенародных выборах президента", - сказал представитель ЦИК.
Подписаться за проведение референдума по поправкам к Конституции избиратели могут в течение 12 месяцев - с 7 марта этого года до 6 марта 2021 года.
Для того, чтобы референдум о всенародных выборах президента состоялся, инициаторам поправок (партия "Новое согласие") необходимо собрать подписи не менее десятой части избирателей – всего около 150 тысяч.
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