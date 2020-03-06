В Латвии начнут сбор подписей за референдум о выборах президента

РИГА, 6 мар – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии в пятницу зарегистрировала сбор подписей за проведение референдума по внесению в Конституцию поправок о всенародных выборах президента в республике, сообщил РИА Новости представитель ЦИК.

В Латвии президента избирает парламент.

"ЦИК зарегистрировал сбор подписей за проведение референдума о всенародных выборах президента", - сказал представитель ЦИК.

Подписаться за проведение референдума по поправкам к Конституции избиратели могут в течение 12 месяцев - с 7 марта этого года до 6 марта 2021 года.