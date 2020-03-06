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2020-03-06T14:11+0300
https://ria.ru/20200306/1568247311.html
Следователи сообщили подробности похищения школьницы под Костромой
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РИА Новости

Следователи сообщили подробности похищения школьницы под Костромой

14:11 06.03.2020
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Девочку, которую похитили в Костромской области, нашли в квартире похитителя в коробе для белья внутри дивана, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Восьмилетняя девочка 4 марта не вернулась домой после школы. Ребенка искали полицейские, добровольцы отряда "Лиза Алерт" и местные жители. По данному факту следователи даже возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Девочку нашли живой дома у местного жителя 1983 года рождения в ходе обыска его жилища. Подозреваемый был задержан. Дело переквалифицировали по статье "похищение несовершеннолетнего".
"Девочка находилась в коробе для белья в диване, стоящем в комнате. Её незамедлительно осмотрели медицинские работники, телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Затем следователи передали ребенка родителям", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый на автомашине ехал в тот день по городу Нее, и на обочине увидел девочку.
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"Остановил автомобиль и с применением физической силы затолкал ребенка в багажник, после чего с места преступления скрылся", - информирует следствие.
Следствие устанавливает мотивы похищения ребенка. Криминалисты осматривают электронные устройства, изъятые у подозреваемого. С девочкой работает психолог.
"Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Костромской области подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствием ему будет предъявлено обвинение", - информирует следствие.
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Следственный комитет России (СК РФ)Костромская областьПроисшествия
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