В Испании число заразившихся коронавирусом возросло до 345 человек

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании достигло 345, заявил в ходе пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.
Ранее сообщалось о 261 случае заражения и пяти скончавшихся.
По данным Минздрава, за сутки было зафиксировано более 80 новых случаев заражения. Наибольшее количество случаев - 137 - в Мадриде.
Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса