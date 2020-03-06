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В Испании число заразившихся коронавирусом возросло до 345 человек
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РИА Новости

В Испании число заразившихся коронавирусом возросло до 345 человек

14:09 06.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске
Женщина в маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в маске. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Испании достигло 345, заявил в ходе пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.
Ранее сообщалось о 261 случае заражения и пяти скончавшихся.
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По данным Минздрава, за сутки было зафиксировано более 80 новых случаев заражения. Наибольшее количество случаев - 137 - в Мадриде.
Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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