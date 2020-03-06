В Словакии зарегистрировали первый случай коронавируса

"С диагнозом заболевания коронавирусом в университетской больнице в Братиславе госпитализирован 53-летний мужчина. Он не был в зарубежной поездке, поэтому, видимо, заразился от кого-то другого, вернувшегося из-за границы", - сказал премьер, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.