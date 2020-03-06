Грузия приостановила прямое авиасообщение с Италией из-за коронавируса

Туристы в масках на одной из улиц Милана. Архивное фото

Туристы в масках на одной из улиц Милана

ТБИЛИСИ, 6 мар – РИА Новости. Власти Власти Грузии приняли решение временно приостановить прямое авиасообщение с Италией из-за активно распространяющегося там коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

В Грузии выявлено девять случаев инфицирования новым коронавирусом, большинство пациентов недавно побывали в Италии.

" Состоялось очередное заседание межведомственной координационный группы во главе с премьер-министром... На заседании было принято решение о временном приостановлении прямых рейсов с Италией", - говорится в заявлении пресс-службы.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.