Грузия приостановила прямое авиасообщение с Италией из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 6 мар – РИА Новости. Власти Грузии приняли решение временно приостановить прямое авиасообщение с Италией из-за активно распространяющегося там коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба грузинского правительства.
В Грузии выявлено девять случаев инфицирования новым коронавирусом, большинство пациентов недавно побывали в Италии.
" Состоялось очередное заседание межведомственной координационный группы во главе с премьер-министром... На заседании было принято решение о временном приостановлении прямых рейсов с Италией", - говорится в заявлении пресс-службы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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