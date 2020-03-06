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Грузия приостановила прямое авиасообщение с Италией из-за коронавируса
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РИА Новости

Грузия приостановила прямое авиасообщение с Италией из-за коронавируса

14:02 06.03.2020 (обновлено: 14:03 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкТуристы в масках на одной из улиц Милана
Туристы в масках на одной из улиц Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Туристы в масках на одной из улиц Милана. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 6 мар – РИА Новости. Власти Грузии приняли решение временно приостановить прямое авиасообщение с Италией из-за активно распространяющегося там коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба грузинского правительства.
В Грузии выявлено девять случаев инфицирования новым коронавирусом, большинство пациентов недавно побывали в Италии.
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" Состоялось очередное заседание межведомственной координационный группы во главе с премьер-министром... На заседании было принято решение о временном приостановлении прямых рейсов с Италией", - говорится в заявлении пресс-службы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирусыНовости - ТуризмИталияГрузияВ мире
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