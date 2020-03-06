В Совфеде считают, что цифровизация откроет женщинам новые возможности

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщины должны активно участвовать во всех сферах жизни общества, новые возможности перед ними открывает цифровизация, позволяющая работать удаленно и по гибкому графику, считает заместитель председателя Совета Федерации Женщины должны активно участвовать во всех сферах жизни общества, новые возможности перед ними открывает цифровизация, позволяющая работать удаленно и по гибкому графику, считает заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова

"Наши женщины добиваются впечатляющих успехов даже в тех сферах, которые считаются традиционно мужскими. К примеру, доля предприятий, созданных женщинами, в обрабатывающих производствах составляет уже более тридцати процентов. Кроме того, они задействованы в политике, экономике, науке и культуре, социальной сфере. Безусловно, новые возможности открывает цифровизация и стремительное развитие информационных технологий. Речь идет об удаленной работе, частичной занятости, гибком графике", - сказала вице-спикер РИА Новости в преддверии праздника 8 марта.

Что касается Совета Федерации , то, напомнила она, по инициативе спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко с 2015 года проводится Евразийский женский форум.

"Для продвижения женских инициатив и программ создан постоянно действующий орган – Совет Евразийского женского форума, который совместно с профильными министерствами и общественными организациями успешно реализует 20 проектов, направленных на расширение участия женщин во всех сферах жизни общества: промышленности, цифровой экономики, экспортной деятельности, развитии территорий. По каждому проекту удалось достичь серьезных результатов. При этом работа на этом не останавливается. Наша задача - содействовать созданию условий для максимальной реализации потенциала женщин", - подчеркнула Карелова.

Кроме того, заметила собеседница агентства, три года назад была принята Национальная стратегия действий в интересах женщин, разработанная по инициативе спикера верхней палаты, а на днях состоялся форум "Здоровье женщин – благополучие нации".

"Его результаты будут способствовать повышению вклада женщин в обеспечение благополучия и здоровья будущих поколений", - считает вице-спикер СФ