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В Совфеде считают, что цифровизация откроет женщинам новые возможности
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РИА Новости

В Совфеде считают, что цифровизация откроет женщинам новые возможности

13:59 06.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщины должны активно участвовать во всех сферах жизни общества, новые возможности перед ними открывает цифровизация, позволяющая работать удаленно и по гибкому графику, считает заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
"Наши женщины добиваются впечатляющих успехов даже в тех сферах, которые считаются традиционно мужскими. К примеру, доля предприятий, созданных женщинами, в обрабатывающих производствах составляет уже более тридцати процентов. Кроме того, они задействованы в политике, экономике, науке и культуре, социальной сфере. Безусловно, новые возможности открывает цифровизация и стремительное развитие информационных технологий. Речь идет об удаленной работе, частичной занятости, гибком графике", - сказала вице-спикер РИА Новости в преддверии праздника 8 марта.
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Что касается Совета Федерации, то, напомнила она, по инициативе спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко с 2015 года проводится Евразийский женский форум.
"Для продвижения женских инициатив и программ создан постоянно действующий орган – Совет Евразийского женского форума, который совместно с профильными министерствами и общественными организациями успешно реализует 20 проектов, направленных на расширение участия женщин во всех сферах жизни общества: промышленности, цифровой экономики, экспортной деятельности, развитии территорий. По каждому проекту удалось достичь серьезных результатов. При этом работа на этом не останавливается. Наша задача - содействовать созданию условий для максимальной реализации потенциала женщин", - подчеркнула Карелова.
Кроме того, заметила собеседница агентства, три года назад была принята Национальная стратегия действий в интересах женщин, разработанная по инициативе спикера верхней палаты, а на днях состоялся форум "Здоровье женщин – благополучие нации".
"Его результаты будут способствовать повышению вклада женщин в обеспечение благополучия и здоровья будущих поколений", - считает вице-спикер СФ
"Совет Федерации готов и далее продолжать работу с органами государственной власти, регионами, бизнесом, НКО и женскими организациями по реализации проектов и инициатив женщин", - заверила она.
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Галина КареловаМеждународный женский деньВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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