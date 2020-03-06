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Меркель обсудит с премьером Греции ситуацию с беженцами
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РИА Новости

Меркель обсудит с премьером Греции ситуацию с беженцами

13:59 06.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мар – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 9 марта ситуацию с беженцами вдоль границы, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Конечно, это предсказуемо, что это (тема беженцев - ред.) будет играть важную роль на встрече канцлера и премьера Мицотакиса. Речь идет о ситуации вдоль сухопутной и морской границ Греции, актуальной ситуации там. Могу сослаться на то, что канцлер выразилась очень четко по поводу действий турецкого президента, раскритиковала, что он мигрантов и беженцев направил в тупик, что означает очень сложную ситуацию для них на границе, закрытой для них", - сказал Зайберт.
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Он добавил, что немецкий и греческий главы правительств также примут участие в понедельник в Германо-греческом экономическом форуме при участии бизнеса обеих стран.
Турция 28 февраля после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. С 29 февраля было более 36,6 тысячи попыток перейти границу, арестованы 252 человека.
Власти Греции с самого начала миграционного кризиса заявляли, что сирийцев среди нелегальных мигрантов почти нет. Накануне греческие власти предоставили данные, согласно которым среди нелегальных мигрантов, которые были арестованы за последнюю неделю в Греции за незаконный переход греко-турецкой границы в районе Эврос, лишь 4% сирийцев, 64% составляют выходцы из Афганистана, 19% - из Пакистана.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииВойна в СирииКириакос МицотакисШтеффен ЗайбертАнгела МеркельАфганистанПакистанГрецияТурцияВ мире
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