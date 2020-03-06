Меркель обсудит с премьером Греции ситуацию с беженцами

"Конечно, это предсказуемо, что это (тема беженцев - ред.) будет играть важную роль на встрече канцлера и премьера Мицотакиса. Речь идет о ситуации вдоль сухопутной и морской границ Греции, актуальной ситуации там. Могу сослаться на то, что канцлер выразилась очень четко по поводу действий турецкого президента, раскритиковала, что он мигрантов и беженцев направил в тупик, что означает очень сложную ситуацию для них на границе, закрытой для них", - сказал Зайберт.