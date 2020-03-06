Актеры из фильма "Назад в будущее" встретились на турнире по покеру

Актеры Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс в фильме "Назад в будущее"

© Universal Pictures Актеры Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс в фильме "Назад в будущее"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кристофер Ллойд (доктор Эмметт Браун) и Майкл Дж. Фокс (Марти Макфлай) встретились на благотворительном турнире по покеру, . Кристофер Ллойд (доктор Эмметт Браун) и Майкл Дж. Фокс (Марти Макфлай) встретились на благотворительном турнире по покеру, сообщает Deadline.

Актеры сфотографировались вместе, и снимок появился в инстаграме Ллойда.

"Две легенды", — прокомментировал @ashfcccccc.

"Лучшие из лучших", — добавил @aleks.anton_off.

"Я вас очень люблю", — признался @confusedand_tired.

Мероприятие проводит фонд Майкла Джея Фокса, который занимается сбором средств для финансирования исследований с целью найти способы лечения болезни Паркинсона. Актер страдает этим заболеванием уже много лет.

Премьера "Назад в будущее" состоялась 3 июля 1985 года. Картина заработала в прокате 381 миллион долларов, став самым популярным фильмом года. Лента была трижды номинирована на "Оскар" и четырежды – на премию "Золотой Глобус".