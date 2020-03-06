Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T17:51+0300
https://ria.ru/20200306/1568246535.html
Актеры из фильма "Назад в будущее" встретились на турнире по покеру
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568242279_0:1:1280:721_1036x0_80_0_0_da2cbb08eb57410227d4d027877b345a.jpg
РИА Новости

Актеры из фильма "Назад в будущее" встретились на турнире по покеру

17:51 06.03.2020
797
© Universal PicturesАктеры Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс в фильме "Назад в будущее"
Актеры Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс в фильме Назад в будущее
© Universal Pictures
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кристофер Ллойд (доктор Эмметт Браун) и Майкл Дж. Фокс (Марти Макфлай) встретились на благотворительном турнире по покеру, сообщает Deadline.
Актеры сфотографировались вместе, и снимок появился в инстаграме Ллойда.
"Две легенды", — прокомментировал @ashfcccccc.
"Лучшие из лучших", — добавил @aleks.anton_off.
"Я вас очень люблю", — признался @confusedand_tired.
Мероприятие проводит фонд Майкла Джея Фокса, который занимается сбором средств для финансирования исследований с целью найти способы лечения болезни Паркинсона. Актер страдает этим заболеванием уже много лет.
Премьера "Назад в будущее" состоялась 3 июля 1985 года. Картина заработала в прокате 381 миллион долларов, став самым популярным фильмом года. Лента была трижды номинирована на "Оскар" и четырежды – на премию "Золотой Глобус".
Уже вышли два сиквела, анимационный сериал, видеоигры, несколько комиксов и даже мюзикл.
Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта
5 марта, 16:05Культура
Костюм Джонни Деппа из фильма Тима Бертона покажут в лондонском музее
4200300
Кристофер ЛлойдКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Мужчина стоит в очереди за пенсией
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Российские рубли
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
Актер Михаил Ефремов
Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент с актером в Пулково
Автомобиль сотрудников украинской полиции
В Одессе священник "новой церкви" подрался с прихожанами
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал основные качества, которыми должен обладать человек
Банкноты номиналом 2000 рублей
В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400
Девушка станет известна теперь: в Иваново Путину сделали предложение руки и сердца
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обвинил Китай в изначальном сокрытии информации по коронавирусу
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита в Казахстан
Медведев обсудил в Казахстане вопросы безопасности
Олег Тиньков
Олег Тиньков признался, что у него острая форма лейкемии
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Певец Филипп Киркоров на концерте Песня года — 2019
"Вы узнаете много нового обо мне": Киркоров представил альбом "Романы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
22:27СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
22:24В подмосковных Химках обрушилась кровля загоревшейся спортшколы
22:19Эрдоган посетит Брюссель на фоне миграционного кризиса
22:10В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи
Лента новостейМолния