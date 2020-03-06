Институт Роберта Коха назвал Южный Тироль "зоной риска" из-за COVID-19

"Мы объявили Южный Тироль "зоной риска". У нас есть определенные критерии, почему мы объявляем определенные регионы "зоной риска", эти критерии – число заболевших, а также, прежде всего, динамика заболевания… Еще один критерий для "зоны риска" - масштабы распространения заболевания из региона в другие страны. И это привело нас вчера к тому, чтобы объявить Южный Тироль "зоной риска", - заявил Вилер.