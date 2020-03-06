Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом

Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран. Архивное фото

Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран

ТЕГЕРАН, 6 мар — РИА Новости. В Иране зафиксировали рекордный рост количества заражений коронавирусом за 24 часа, сообщил официальный представитель Минздрава Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось установить 1234 случая, что является рекордом. Общее число с учетом новых данных — 4747", — сообщил он в эфире телеканала IRINN .

Чиновник добавил, что такой прирост связан с увеличением количества центров, где можно сдать тест на вирус, за счет чего повысилась скорость распознавания заболевания.

По данным СМИ, в стране за сутки от коронавируса умерли 17 человек, общее число жертв болезни достигло 124.

По словам Джаханпура, наибольшее число случаев заражения зафиксировали в столичном округе.

Президент Хасан Роухани сообщал, что коронавирус затронул практически все провинции страны.

Власти отменили занятия в учебных заведениях до 20 марта, когда наступает "новый год" (Ноуруз), после чего начинаются каникулы. Остаются в силе рекомендации находиться дома и воздержаться от необязательных поездок — ближе к Ноурузу, как правило, увеличивается число междугородних путешествий.

При проведении мероприятий власти постепенно переходят к формату видеоконференций. Так, на этой неделе брифинги правительства и МИД прошли без присутствия журналистов.

Отменены культурные и спортивные мероприятия.

Передвижение лиц с подозрением на коронавирус ограничено. При диагностировании заболевания человек на 14 дней помещается в карантин.

Ограничения затронули и религиозные обряды: отменена пятничная молитва, посещение шиитских святынь регламентировано.

В материковом Китае, откуда начало распространяться заболевание, число зараженных превысило 80,5 тысячи человек, умерли 3042, излечились более 53,7 тысячи.