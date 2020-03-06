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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-06T15:06+0300
https://ria.ru/20200306/1568245669.html
“Ошибка приведет к краху”. В чем хрупкость договора Путина и Эрдогана
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РИА Новости

“Ошибка приведет к краху”. В чем хрупкость договора Путина и Эрдогана

14:26 06.03.2020 (обновлено: 15:06 06.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. В Идлибе закончились интенсивные бои с многочисленными жертвами. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин условились о перемирии, утвердив новый статус-кво на северо-западе Сирии. Однако не решена главная проблема региона — террористическая угроза. В чем суть достигнутых договоренностей и ждет ли страну мирное восстановление, разбиралось РИА Новости.

Долгожданное затишье

В одной из самых горячих точек сирийской провинции Идлиб — городе Саракиб — сегодня не стреляют. По информации корреспондента РИА Новости, обстановка там спокойная. "Ночью боев не было. Сирийская армия полностью соблюдает режим прекращения огня", — сообщил агентству военный источник в регионе.
Однако еще за несколько часов до полуночи в Саракибе все грохотало. Артиллерия боевиков обстреливала трассу М5 Дамаск — Алеппо и объездную дорогу. В последние дни сирийская правительственная армия вела ожесточенные бои с поддерживаемыми Турцией бандформированиями. Все атаки удалось отразить, боевики отступили.
Стрельба прекратилась в ночь на 6 марта, после того как президенты России и Турции договорились о режиме прекращения огня.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган беседовали тет-а-тет три часа. Затем к переговорам присоединились министры обороны и иностранных дел обеих стран. Всего дискуссия продолжалась около шести часов.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная техника на обочине трассы М5 Дамаск — Алеппо в районе поселения Маарет-Нууман провинции Идлиб в Сирии
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск — Алеппо в районе поселения Маарет-Нууман провинции Идлиб в Сирии
По итогам встречи глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил, что, помимо прекращения огня в зоне деэскалации, стороны условились создать коридор безопасности в шесть километров к северу и югу от трассы М4, соединяющей Латакию и Алеппо. "Конкретные параметры его функционирования согласуются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение семи дней", — добавил министр.
Третий и последний пункт договоренностей — с 15 марта по трассе М4 начнется совместное патрулирование Россией и Турцией.
Кроме того, Москва и Анкара подтвердили намерение бороться со всеми проявлениями терроризма. Это закреплено в сочинском меморандуме. Что касается разночтений — террористическими считаются группировки, признанные таковыми ООН, и формально противоречий здесь нет.
Стороны также сошлись во мнении, что решать проблемы в Сирии силовыми методами не имеет смысла. Суверенитет Сирийской Арабской Республики тоже ни у кого не вызывает сомнений.
Тем не менее Путин отметил, что Москва не во всем согласна с Анкарой по поводу Сирии, но точки соприкосновения в критический момент все же находятся. При этом в ходе московской встречи Путин и Эрдоган не использовали свое, уже привычное для них обращение "дорогой друг".
Для Москвы важно подтверждение приверженности Анкары астанинскому формату. Ранее турецкий лидер обвинял Москву в невыполнении соглашений, заключенных в Астане и Сочи.
© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб

Шаткое равновесие

Московские договоренности как дополнительный протокол к сочинскому меморандуму фактически формируют статус-кво, пояснил в разговоре с РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник в отставке Виктор Мураховский.
"Нынешнее положение — это результат военной операции сирийской правительственной армии "Идлибский рассвет", начавшейся 26 декабря прошлого года", — напомнил он. Эксперт указал, что обострение случилось в феврале только после того, как Турция направила в регион свои войска, которые попали под удар и понесли потери.
"У линии соприкосновения сейчас совсем другая конфигурация, нежели полтора года назад, причем в пользу Сирийской арабской армии. С сентября 2018-го, когда заключили сочинские договоренности, сирийская армия освободила 2400 квадратных километров территории”, — добавил эксперт.
Что касается московских договоренностей: трасса М4 стратегически важна, поскольку напрямую соединяет порты Сирии с провинцией Алеппо, выходит на трассу М5 Алеппо — Дамаск как раз в районе города Саракиба. С точки зрения логистики и мирного урегулирования это большой шаг, считает Мураховский.
"До этого приходилось делать крюк в несколько сот километров. Освобождение от боевиков трассы М4 ускорит экономическое восстановление страны, возродит хозяйственную деятельность в Алеппо, увеличит грузооборот портов в районе Тартуса и Латакии", — указывает он.
© AFP 2020 / Omar Haj KadourТрасса M4 в Сирии
Трасса M4 в Сирии
© AFP 2020 / Omar Haj Kadour
Трасса M4 в Сирии
При этом эксперт подчеркивает, что трассу должны были открыть для проезда людей и провоза грузов еще по итогам договоренностей в Сочи. "Этого не случилось, дорогу контролировали боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Новые обязательства: создание коридора и совместное патрулирование — большое достижение московской встречи. Каким образом коридор очистят от боевиков, договорятся министерства обороны", — добавляет Мураховский.
В то же время Эрдоган уже после переговоров с Путиным заявил, что оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии. Такая оговорка ставит под угрозу достигнутые договоренности.
"Ситуация напоминает номер, в котором жонглер стоит на резиновом мяче и метает булавы, — говорит собеседник РИА Новости. — Малейшая ошибка оборачивается крахом всего номера". По его словам, и в сочинском соглашении, и в дополнительном протоколе, согласованном в Москве, немало серых зон.
Вопросы вызывает в первую очередь управляемость боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* и других, более мелких группировок. "Прекратили огонь турецкая и сирийская правительственная армии, а что делать, если начнут массированные обстрелы подразделения "Хайят Тахрир аш-Шам"*?" — задается вопросом Мураховский.
Он подчеркивает, что в регионе сосредоточены не только интересы Москвы, Анкары и Дамаска, но также и других игроков, например Ирана и "Хезболлы".
Такой же точки зрения придерживается турецкий эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы. В дальнейшем, отметил он в беседе с РИА Новости, стороны должны действовать в соответствии с договоренностями, поскольку урегулирование выгодно всем. "Но все же главная проблема региона — террористы. Сторонам еще надо прийти к согласию о мерах борьбы с боевиками в Идлибе. В любой момент Асад может использовать как предлог то, что Турция не борется с ними", — считает Гафарлы.
Он уверен: чтобы избежать эскалации, России, Турции и Ирану нужно говорить конкретно о борьбе с террористами. Только так можно сохранить московское соглашение.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
3 марта, 08:00Обострение ситуации в Идлибе
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Война в СирииВиктор МураховскийСергей ЛавровБашар АсадВладимир ПутинТурция
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