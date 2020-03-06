“Ошибка приведет к краху”. В чем хрупкость договора Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. В Идлибе закончились интенсивные бои с многочисленными жертвами. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин условились о перемирии, утвердив новый статус-кво на северо-западе Сирии. Однако не решена главная проблема региона — террористическая угроза. В чем суть достигнутых договоренностей и ждет ли страну мирное восстановление, разбиралось РИА Новости.

Долгожданное затишье

В одной из самых горячих точек сирийской провинции Идлиб — городе Саракиб — сегодня не стреляют. По информации корреспондента РИА Новости, обстановка там спокойная. "Ночью боев не было. Сирийская армия полностью соблюдает режим прекращения огня", — сообщил агентству военный источник в регионе.

Однако еще за несколько часов до полуночи в Саракибе все грохотало. Артиллерия боевиков обстреливала трассу М5 Дамаск — Алеппо и объездную дорогу. В последние дни сирийская правительственная армия вела ожесточенные бои с поддерживаемыми Турцией бандформированиями. Все атаки удалось отразить, боевики отступили.

Стрельба прекратилась в ночь на 6 марта, после того как президенты России и Турции договорились о режиме прекращения огня.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган беседовали тет-а-тет три часа. Затем к переговорам присоединились министры обороны и иностранных дел обеих стран. Всего дискуссия продолжалась около шести часов.

По итогам встречи глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил, что, помимо прекращения огня в зоне деэскалации, стороны условились создать коридор безопасности в шесть километров к северу и югу от трассы М4, соединяющей Латакию и Алеппо. "Конкретные параметры его функционирования согласуются по линии министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики в течение семи дней", — добавил министр.

Третий и последний пункт договоренностей — с 15 марта по трассе М4 начнется совместное патрулирование Россией и Турцией.

Кроме того, Москва и Анкара подтвердили намерение бороться со всеми проявлениями терроризма. Это закреплено в сочинском меморандуме. Что касается разночтений — террористическими считаются группировки, признанные таковыми ООН, и формально противоречий здесь нет.

Стороны также сошлись во мнении, что решать проблемы в Сирии силовыми методами не имеет смысла. Суверенитет Сирийской Арабской Республики тоже ни у кого не вызывает сомнений.

Тем не менее Путин отметил, что Москва не во всем согласна с Анкарой по поводу Сирии, но точки соприкосновения в критический момент все же находятся. При этом в ходе московской встречи Путин и Эрдоган не использовали свое, уже привычное для них обращение "дорогой друг".

Для Москвы важно подтверждение приверженности Анкары астанинскому формату. Ранее турецкий лидер обвинял Москву в невыполнении соглашений, заключенных в Астане и Сочи.

© Фото : SANA Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб © Фото : SANA Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб

Шаткое равновесие

Московские договоренности как дополнительный протокол к сочинскому меморандуму фактически формируют статус-кво, пояснил в разговоре с РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник в отставке Виктор Мураховский.

"Нынешнее положение — это результат военной операции сирийской правительственной армии "Идлибский рассвет", начавшейся 26 декабря прошлого года", — напомнил он. Эксперт указал, что обострение случилось в феврале только после того, как Турция направила в регион свои войска, которые попали под удар и понесли потери.

"У линии соприкосновения сейчас совсем другая конфигурация, нежели полтора года назад, причем в пользу Сирийской арабской армии. С сентября 2018-го, когда заключили сочинские договоренности, сирийская армия освободила 2400 квадратных километров территории”, — добавил эксперт.

Что касается московских договоренностей: трасса М4 стратегически важна, поскольку напрямую соединяет порты Сирии с провинцией Алеппо, выходит на трассу М5 Алеппо — Дамаск как раз в районе города Саракиба. С точки зрения логистики и мирного урегулирования это большой шаг, считает Мураховский.

"До этого приходилось делать крюк в несколько сот километров. Освобождение от боевиков трассы М4 ускорит экономическое восстановление страны, возродит хозяйственную деятельность в Алеппо, увеличит грузооборот портов в районе Тартуса и Латакии", — указывает он.

При этом эксперт подчеркивает, что трассу должны были открыть для проезда людей и провоза грузов еще по итогам договоренностей в Сочи. "Этого не случилось, дорогу контролировали боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Новые обязательства: создание коридора и совместное патрулирование — большое достижение московской встречи. Каким образом коридор очистят от боевиков, договорятся министерства обороны", — добавляет Мураховский.

В то же время Эрдоган уже после переговоров с Путиным заявил, что оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии. Такая оговорка ставит под угрозу достигнутые договоренности.

"Ситуация напоминает номер, в котором жонглер стоит на резиновом мяче и метает булавы, — говорит собеседник РИА Новости. — Малейшая ошибка оборачивается крахом всего номера". По его словам, и в сочинском соглашении, и в дополнительном протоколе, согласованном в Москве, немало серых зон.

Вопросы вызывает в первую очередь управляемость боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* и других, более мелких группировок. "Прекратили огонь турецкая и сирийская правительственная армии, а что делать, если начнут массированные обстрелы подразделения "Хайят Тахрир аш-Шам"*?" — задается вопросом Мураховский.

Он подчеркивает, что в регионе сосредоточены не только интересы Москвы, Анкары и Дамаска, но также и других игроков, например Ирана и "Хезболлы".

Такой же точки зрения придерживается турецкий эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы. В дальнейшем, отметил он в беседе с РИА Новости, стороны должны действовать в соответствии с договоренностями, поскольку урегулирование выгодно всем. "Но все же главная проблема региона — террористы. Сторонам еще надо прийти к согласию о мерах борьбы с боевиками в Идлибе. В любой момент Асад может использовать как предлог то, что Турция не борется с ними", — считает Гафарлы.

Он уверен: чтобы избежать эскалации, России, Турции и Ирану нужно говорить конкретно о борьбе с террористами. Только так можно сохранить московское соглашение.