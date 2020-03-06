Полиция начала проверку после избиения врача скорой в Москве

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Московская полиция начала проверку по факту избиения фельдшера скорой помощи жителем Московская полиция начала проверку по факту избиения фельдшера скорой помощи жителем Люблино , сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, 5 марта около 16.00 в отделение полиции Люблино поступило сообщение о побоях, нанесенных фельдшеру скорой помощи.

"На место прибыл участковый, который установил, что между отцом несовершеннолетнего ребенка и медицинском работником произошел конфликт, в результате которого фельдшеру были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.