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Полиция начала проверку после избиения врача скорой в Москве
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РИА Новости

Полиция начала проверку после избиения врача скорой в Москве

13:40 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Московская полиция начала проверку по факту избиения фельдшера скорой помощи жителем Люблино, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, 5 марта около 16.00 в отделение полиции Люблино поступило сообщение о побоях, нанесенных фельдшеру скорой помощи.
"На место прибыл участковый, который установил, что между отцом несовершеннолетнего ребенка и медицинском работником произошел конфликт, в результате которого фельдшеру были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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