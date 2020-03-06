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СБУ прокомментировала новые данные о гибели Гиви
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РИА Новости

СБУ прокомментировала новые данные о гибели Гиви

13:35 06.03.2020 (обновлено: 17:18 06.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрощание с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых (Гиви) в Донецке
Прощание с командиром батальона Сомали Михаилом Толстых (Гиви) в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Прощание с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых (Гиви) в Донецке. Архивное фото
КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что Олег Сугерей, который рассказал о деталях убийства комбата самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых, известного как Гиви, не является сотрудником спецслужбы и никогда не служил в ней.
Ранее украинское агентство "Цензор.нет" опубликовало интервью с якобы сотрудником СБ Украины Сугереем, который рассказал, что взрывное устройство, которое привело к гибели Гиви, заложила девушка — агент украинской спецслужбы.
Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
Вчера, 11:05
Ищите женщину. В СБУ рассказали детали убийства Гиви
"Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов "Сомали" Михаила Толстых, также известного, как Гиви, сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины", — говорится в сообщении СБУ в Telegram.
Командир батальона "Сомали" Толстых погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".
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Михаил Толстых (Гиви)Донецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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