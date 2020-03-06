СБУ прокомментировала новые данные о гибели Гиви

Ранее украинское агентство "Цензор.нет" опубликовало интервью с якобы сотрудником СБ Украины Сугереем, который рассказал, что взрывное устройство, которое привело к гибели Гиви, заложила девушка — агент украинской спецслужбы.

Командир батальона "Сомали" Толстых погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта. Минобороны ДНР назвало это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".