Новый марсоход НАСА получил официальное имя

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В НАСА объявили название своего следующего марсохода, который будет отправлен на Красную планету в составе миссии "Марс-2020" летом этого года. Теперь он официально называется Perseverance ("Настойчивость"). Информация В НАСА объявили название своего следующего марсохода, который будет отправлен на Красную планету в составе миссии "Марс-2020" летом этого года. Теперь он официально называется Perseverance ("Настойчивость"). Информация приведена на сайте НАСА.

Это будет пятый по счету планетоход НАСА, отправленный на Марс. Как и в четырех предыдущих случаях — Sojourner ("Соджорнер", или "Пришелец"), Spirit ("Спирит", или "Дух"), Opportunity("Оппортьюнити", или "Возможность") и Curiosity("Кьюриосити", или "Любопытство") — имя новому марсоходу выбрали школьники.

В этот раз им стал семиклассник Алекс Мейтер из Вирджинии. Об этом руководство агентства сообщило на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения (JPL), отвечающей за подготовку миссии.

В августе прошлого года НАСА был объявлен конкурс сочинений на тему изучения Марса. В первом этапе конкурса в общей сложности участвовали свыше 28 тысяч младших, средних и старших школьников. Предложенные названия, за которые было подано 770 тысяч голосов онлайн, оценивали 47 тысяч судей-добровольцев.

В середине января эксперты НАСА подвели итоги первого этапа и опубликовали список из 155 полуфиналистов, а затем — и девяти финалистов. В шорт-лист попали названия, связанные с положительными качествами человека: Endurance (стойкость), Courage (храбрость), Fortitude (выносливость), Ingenuity (гениальность), Tenacity (упорство), Promise (надежда), Perseverance (настойчивость), Vision (видение) и Clarity (ясность ума).

НАСА планирует запустить миссию "Марс-2020" 17 июля 2020 года. Приземлиться на Красной планете она должна 18 февраля 2021 года. Миссия включает марсоход массой 1043 килограмма, а также беспилотный летательный аппарат Mars Helicopter.

На торжественной церемонии в средней школе городка Берк в штате Вирджиния помощник администратора Дирекции научных миссий НАСА Томас Зурбухен пригласил Александра Мазера и его семью присутствовать на запуске миссии с космодрома на мысе Канаверал.

Новый марсоход построен на той же технологической платформе, что и "Кьюриосити", но усовершенствованная бортовая система позволит ему точнее приземляться и избежать при посадке опасностей, связанных с рельефом.

Среди задач марсохода миссии "Марс-2020" есть одна совершенно новая, которая не ставилась перед предыдущими самоходными аппаратами — собрать образцы и подготовить их для последующей отправки на Землю. Новый планетоход оснащен буром для отбора керновых проб из марсианского грунта.

"Этот марсоход станет первым аппаратом, который соберет с Марса образцы, которые затем попадут на Землю. Подобных успехов в науке и изучении Солнечной системы нельзя достичь без двух важных качеств — любопытства и настойчивости", — приводятся на сайте НАСА слова Цурбухена.

Собранные марсоходом образцы будут храниться в специальном ящике на борту самоходного аппарата до тех пор, пока специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕSА) и НАСА, которую планируют отправить к Красной планете не раньше 2026 года, вернет их на Землю.