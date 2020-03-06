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Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года
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РИА Новости

Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года

13:28 06.03.2020 (обновлено: 14:17 06.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПункт обмена валют
Пункт обмена валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Рубль усиливает падение к доллару и евро на фоне бегства инвесторов от риска на мировых рынках.
На Московской бирже курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:00 мск рос на 57 копеек, до 68,19 рубля, курс евро — на 1,12 рубля, до 77,02 рубля.
Это максимальные цифры с января 2019 года.
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и вторник, вырос на 2,1582 рубля — до 75,8424 рубля, курс доллара увеличился на 1,3321 рубля — до 67,5175 рубля.
По состоянию на 13:42 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,78% — до 47,6 доллара за баррель, опустившись ниже 48 долларов впервые с июля 2017 года, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали на 4,58%, до 43,8 доллара за баррель.
Индекс Мосбиржи к 13:43 мск снижался на 4,3% — до 2695 пунктов, индекс РТС — на 5,6%, до 1249 пунктов. Ранее в пятницу оба индекса обновили многомесячные минимумы, на уровне 2687 пунктов (с октября 2019 года) и 1244 пунктов (с августа 2019 года) соответственно.
Распространение коронавируса усилило опасения рынков по поводу рисков замедления роста мировой экономики. Карантинные меры отразились на работе предприятий, цепи поставок, спросе и туризме, сперва затронув Китай, но теперь заболевание распространяется и в Европе.
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РоссияРубльЭкономика
Популярные комментарии
Надо зафиксировать поправкой в Конституцию курс доллара
6 марта, 13:33
Юстас Алексу
464800014
Вот вообще плевать на эту новость и на курс валют тоже. Все расчеты в рублях.)
6 марта, 13:45
llevone2017
411401151
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