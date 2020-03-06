Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Рубль усиливает падение к Рубль усиливает падение к доллару и евро на фоне бегства инвесторов от риска на мировых рынках.

На Московской бирже курс американской валюты расчетами "завтра" на 13:00 мск рос на 57 копеек, до 68,19 рубля, курс евро — на 1,12 рубля, до 77,02 рубля.

Это максимальные цифры с января 2019 года.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и вторник, вырос на 2,1582 рубля — до 75,8424 рубля, курс доллара увеличился на 1,3321 рубля — до 67,5175 рубля.

По состоянию на 13:42 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,78% — до 47,6 доллара за баррель, опустившись ниже 48 долларов впервые с июля 2017 года, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали на 4,58%, до 43,8 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи к 13:43 мск снижался на 4,3% — до 2695 пунктов, индекс РТС — на 5,6%, до 1249 пунктов. Ранее в пятницу оба индекса обновили многомесячные минимумы, на уровне 2687 пунктов (с октября 2019 года) и 1244 пунктов (с августа 2019 года) соответственно.