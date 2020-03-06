Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Пушкареву

Первоначально прокуратура требовала взыскать с Пушкарева, его брата Андрея, бывшего руководителя МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова, а также шести компаний 3,2 миллиарда рублей, но затем снизила эту сумму до миллиарда 452 миллионов.

Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах он за взятки в 75 миллионов рублей помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, как полагало обвинение, Пушкарев лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое после избрания мэром переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей. Кроме того, глава МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников за взятки закупал у "Востокцемента" строительные материалы по завышенным ценам.