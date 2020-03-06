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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Пушкареву
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РИА Новости

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Пушкареву

13:26 06.03.2020 (обновлено: 13:54 06.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Суд во Владивостоке полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему мэру города Игорю Пушкареву, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Первоначально прокуратура требовала взыскать с Пушкарева, его брата Андрея, бывшего руководителя МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова, а также шести компаний 3,2 миллиарда рублей, но затем снизила эту сумму до миллиарда 452 миллионов.
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Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах он за взятки в 75 миллионов рублей помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, как полагало обвинение, Пушкарев лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое после избрания мэром переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей. Кроме того, глава МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников за взятки закупал у "Востокцемента" строительные материалы по завышенным ценам.
В начале апреля прошлого года Тверской суд Москвы признал Пушкарева виновным и приговорил его к 15 годам колонии и 500-миллионному штрафу. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а Лушников — десять лет колонии, обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
9 апреля 2019, 02:24
Уголовное дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева
1911003
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Игорь ПушкаревГенеральная прокуратура РФВладивостокПриморский крайПроисшествия
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