Названы регионы России с самыми активными женщина-путешественницами

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Составлен рейтинг российских регионов по туристической активности среди путешественниц, больше всего за границу летают жительницы Владивостока, Москвы и Чечни, сообщает Biletix.

Аналитики провели исследование бронирований интернет-сервиса для путешественников. По его данным в 2019 году в России на туристок пришлось 46 процентов бронирований авиабилетов, но в некоторых регионах женщины составляют большинство турпотока.

Больше всего любительниц поездок в Приморском крае: на женщин пришлось 76 процентов перелетов. На втором месте – Калмыкия и Карелия (по 59 процентов), далее Алтай (58 процентов) и Республики Саха (56 процентов). Также в десятку регионов, где на путешественниц приходится больше перелетов вошли Псковская, Липецкая, Читинская, Астраханская области и Ставропольский край.

Москвички не попали в десятку самых активных авиапутешественниц, но оказались в тройке тех, кто чаще летает за границу.

На первом месте тут жительницы Приморья, 77 процентов всех перелетов женщин из Владивостока были зарубежными. То есть из каждых четырех пассажирок три - вылетали за пределы России. На втором месте Москва с показателем 51 процент. Далее по убыванию идут Чечня, Ленинградская область и Татарстан.