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Туризм
2020-03-06T14:47+0300
https://ria.ru/20200306/1568244320.html
Названы регионы России с самыми активными женщина-путешественницами
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РИА Новости

Названы регионы России с самыми активными женщина-путешественницами

14:47 06.03.2020
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© Depositphotos / kastoДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / kasto
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Составлен рейтинг российских регионов по туристической активности среди путешественниц, больше всего за границу летают жительницы Владивостока, Москвы и Чечни, сообщает Biletix.
Аналитики провели исследование бронирований интернет-сервиса для путешественников. По его данным в 2019 году в России на туристок пришлось 46 процентов бронирований авиабилетов, но в некоторых регионах женщины составляют большинство турпотока.
Больше всего любительниц поездок в Приморском крае: на женщин пришлось 76 процентов перелетов. На втором месте – Калмыкия и Карелия (по 59 процентов), далее Алтай (58 процентов) и Республики Саха (56 процентов). Также в десятку регионов, где на путешественниц приходится больше перелетов вошли Псковская, Липецкая, Читинская, Астраханская области и Ставропольский край.
Москвички не попали в десятку самых активных авиапутешественниц, но оказались в тройке тех, кто чаще летает за границу.
На первом месте тут жительницы Приморья, 77 процентов всех перелетов женщин из Владивостока были зарубежными. То есть из каждых четырех пассажирок три - вылетали за пределы России. На втором месте Москва с показателем 51 процент. Далее по убыванию идут Чечня, Ленинградская область и Татарстан.
По продолжительности отдыха у женщин в 2019 году десятку регионов возглавила Чукотка: средняя поездка у туристок из этого региона длилась 37 дней. На 13 суток отстает Магадан – 24 дня. Еще короче путешествия у жительниц Камчатской области – 20 дней, Хабаровского края – 15 дней и республики Саха – 13 дней. В среднем российские женщины путешествовали в 2019 году по 10 дней.
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