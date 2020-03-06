В Чечне три человека находятся на карантине по коронавирусу

ГРОЗНЫЙ, 6 мар – РИА Новости. Три человека, вернувшиеся из Три человека, вернувшиеся из Италии , находятся на карантине по коронавирусу Чечне , первичный тест отрицательный, заявил вице-премьер правительства Чечни, глава оперативного штаба по противодействию опасной инфекции Шахид Ахмадов.

"На карантине у нас находятся три человека, вернувшиеся из Италии. Первичный тест на коронавирус показал отрицательный результат, через 10 дней проведем повторный. Пока признаков инфекции у них не наблюдается, чувствуют они себя прекрасно", - сказал Ахмадов на заседании штаба, слова которого передает пресс-служба Минздрава республики.

По его словам, в республике не зарегистрировано ни одного случая заражения опасным вирусом. Ахмадов обратил внимание на информационные вбросы в социальных сетях и мессенджерах, которые сеют панику среди населения.

Он призвал подробно и открыто информировать население о ситуации с коронавирусом в регионе.

В Минздраве республики сообщили, что в больницах Грозного зарезервировано около двух тысяч коек на случай вспышки коронавируса.