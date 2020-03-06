В ГД прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Возобновление подачи днепровской воды в Крым выгодно прежде всего самой Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" заявил, что выступает за возобновление подачи воды Киевом в Крым, так как там живут украинцы и подача воды на полуостров - это вопрос "гуманитарной ответственности". При этом Шмыгаль подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому власти не собираются не подавать воду на Украину. Позже премьер на своей странице в Facebook пояснил, что для возобновления водоснабжения Крыма нет "технической возможности до возвращения полуострова в состав Украины".
"Мы приветствуем любые заявления нового правительства Украины, направленные на восстановление нормальных отношений с российским Крымом, тем более что это пойдет на пользу самой Украине. В частности, если говорить о возобновлении подачи днепровской воды в Крым, то в выигрыше окажется дырявый госбюджет Украины и жители Херсонской области, где в результате перекрытия Северо-Крымского канала резко ухудшилась экологическая ситуация. Местные фермеры жалуются на заболачивание сельскохозяйственных угодий", - сказал Бахарев.
При этом, по его словам, непонятно, о каких гражданах Украины, проживающих в Крыму, говорит новый глава украинского правительства. "Граждане Украины живут на Украине, в их числе несколько тысяч бывших крымчан, которые не пожелали принять российское гражданство и выехали из Крыма. Более 2 миллионов крымчан, которые проживают на полуострове, - это граждане Российской Федерации, независимо от национальности", - подчеркнул депутат.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.