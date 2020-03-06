В ГД прокомментировали слова премьера Украины о поставках воды в Крым

"Мы приветствуем любые заявления нового правительства Украины, направленные на восстановление нормальных отношений с российским Крымом, тем более что это пойдет на пользу самой Украине. В частности, если говорить о возобновлении подачи днепровской воды в Крым, то в выигрыше окажется дырявый госбюджет Украины и жители Херсонской области, где в результате перекрытия Северо-Крымского канала резко ухудшилась экологическая ситуация. Местные фермеры жалуются на заболачивание сельскохозяйственных угодий", - сказал Бахарев.