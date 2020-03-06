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Под Белгородом два рыбака утонули, провалившись под лед
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РИА Новости

Под Белгородом два рыбака утонули, провалившись под лед

13:20 06.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мар – РИА Новости. Двое рыбаков провалились под лед и утонули под Белгородом, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 4 марта 2020 года двое жителей поселка Октябрьский поехали на рыбалку на водоем около села Новая Нелидовка. Утром 5 марта 2020 года местные жители увидели, что на месте, где накануне сидели рыбаки, лед поврежден, рыбаков не видно", - говорится в сообщении.
Как информирует следствие, на место происшествия были вызваны спасатели, которые вытащили из воды тела рыбаков - 62 и 65 лет.
По факту происшествия начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Следственный комитет России (СК РФ)БелгородПроисшествия
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