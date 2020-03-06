Под Белгородом два рыбака утонули, провалившись под лед

"По предварительным данным, 4 марта 2020 года двое жителей поселка Октябрьский поехали на рыбалку на водоем около села Новая Нелидовка. Утром 5 марта 2020 года местные жители увидели, что на месте, где накануне сидели рыбаки, лед поврежден, рыбаков не видно", - говорится в сообщении.