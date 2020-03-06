Под Новосибирском арестовали руководителей стратегического предприятия

"Куйбышевским районным судом Новосибирской области в отношении директора ФКП "Анозит" Куканова И.М. и заместителя директора ФКП "Анозит" Хромушкина Ю.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 апреля 2020 года", - говорится в сообщении на сайте суда.