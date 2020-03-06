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Под Новосибирском арестовали руководителей стратегического предприятия
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РИА Новости

Под Новосибирском арестовали руководителей стратегического предприятия

13:17 06.03.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Суд в Новосибирской области арестовал по обвинению в особо крупном мошенничестве директора и замдиректора стратегического предприятия "Анозит", производящего основной компонент твердого ракетного топлива.
"Куйбышевским районным судом Новосибирской области в отношении директора ФКП "Анозит" Куканова И.М. и заместителя директора ФКП "Анозит" Хромушкина Ю.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 апреля 2020 года", - говорится в сообщении на сайте суда.
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Топ-менеджеры предприятия обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суть обвинения при этом не раскрывается.
По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в феврале этого года возбудила полиция по факту хищения в 2015-2016 годах неустановленными лицами из числа руководства предприятия и ряда коммерческих фирм свыше 28,6 миллиона рублей бюджетных средств, принадлежавших Минпромторгу РФ.
Федеральное казенное предприятие "Анозит" (ранее - ФГУП "Куйбышевский химзавод") расположено в городе Куйбышев Новосибирской области. По данным официального сайта, "Анозит" является единственным производителем в России перхлората аммония - основного компонента твердого ракетного топлива. В 2006 году указом президента его включили в перечень стратегических предприятий страны.
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15 января 2019, 13:12
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КуйбышевНовосибирская областьПроисшествия
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