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2020-03-06T13:39+0300
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Кудрин спрогнозировал влияние коронавируса на мировую экономику
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РИА Новости

Кудрин спрогнозировал влияние коронавируса на мировую экономику

13:39 06.03.2020
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© REUTERS / YonhapИзмерение температуры водителя автомобиля
Измерение температуры водителя автомобиля
© REUTERS / Yonhap
Измерение температуры водителя автомобиля
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Реальный ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить не ранее, чем через 1-2 месяца, пока замедление роста можно предварительно оценить в 0,4 процентного пункта; а рост российской экономики от коронавируса в этом году может замедлиться на 0,1-0,2 процентного пункта, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Я уже неоднократно говорил, что влияние на экономику от распространения коронавируса будет. Пока мы можем говорить о предварительных данных", - сказал он.
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"По оценкам международных организаций, снижение темпов мирового роста может произойти на 0,4 процентного пункта, но это предварительные данные, поскольку, конечно, ситуация развивается, и может быть, только в ближайшие месяц-два мы поймем ее реальные параметры", - добавил Кудрин.
"Потенциал снижения российской экономики в связи с коронавирусом (в этом году - ред.) - 0,1-0,2, процентного пункта, но это предварительно", - сказал он.
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Минэкономразвития в середине января уточнило свой прогноз социально-экономического развития России на 2020 год с учетом эффекта для экономики от реализации мер послания президента. По оценкам Минэкономразвития, рост ВВП в текущем году составит 1,9% (вместо прежней оценки в 1,7%).
Однако, как заявил министр экономического развития Максим Решетников, когда шла работа над текущей версией, далеко не все внешние факторы проявились в полной мере. Прежде всего, речь о ситуации с распространением коронавируса. Министр пообещал, что до 9 апреля министерство представит в кабмин обновленную версию сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, в которой учтет влияние коронавируса на экономику России.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМаксим РешетниковАлексей КудринЭкономика
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