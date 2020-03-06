Кудрин спрогнозировал влияние коронавируса на мировую экономику

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Реальный ущерб мировой экономике от Реальный ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить не ранее, чем через 1-2 месяца, пока замедление роста можно предварительно оценить в 0,4 процентного пункта; а рост российской экономики от коронавируса в этом году может замедлиться на 0,1-0,2 процентного пункта, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

"Я уже неоднократно говорил, что влияние на экономику от распространения коронавируса будет. Пока мы можем говорить о предварительных данных", - сказал он.

"По оценкам международных организаций, снижение темпов мирового роста может произойти на 0,4 процентного пункта, но это предварительные данные, поскольку, конечно, ситуация развивается, и может быть, только в ближайшие месяц-два мы поймем ее реальные параметры", - добавил Кудрин.

"Потенциал снижения российской экономики в связи с коронавирусом (в этом году - ред.) - 0,1-0,2, процентного пункта, но это предварительно", - сказал он.

Минэкономразвития в середине января уточнило свой прогноз социально-экономического развития России на 2020 год с учетом эффекта для экономики от реализации мер послания президента. По оценкам Минэкономразвития, рост ВВП в текущем году составит 1,9% (вместо прежней оценки в 1,7%).