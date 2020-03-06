В "Т Плюс" оценили модернизацию теплосетей Балакова в 5 млрд рублей

"Руководство Саратовского филиала "Т Плюс" провело рабочую встречу с главой Балаковского муниципального района по вопросу модернизации объектов теплосетевого комплекса города. По оценке энергокомпании, в модернизацию инфраструктуры Балакова необходимо вложить около 5 миллиардов рублей, но в силу действующего законодательства энергетики не вправе сделать это самостоятельно", - говорится в сообщении.

Как уточняет "Т Плюс", разработанная программа модернизации направлена на изучение и согласование администрации Балаковского муниципального района.

"Саратовский филиал "Т Плюс" несет ответственность за поставку энергоресурсов и готов совместно с администрацией решать задачи повышения их качества. Запланированные инвестиции будут направлены на техническое перевооружение распределительных внутриквартальных сетей, реконструкцию и автоматизацию всех центральных тепловых пунктов и групповых бойлеров в соответствии с современными стандартами", - сообщают в компании.

Отмечается, что муниципальный имущественный комплекс, который участвует в теплоснабжении и горячем водоснабжении жителей Балакова, включает в себя 277 километров трубопроводов, 129 центральных тепловых пунктов и групповых бойлеров.