В "Т Плюс" оценили модернизацию теплосетей Балакова в 5 млрд рублей

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Модернизация объектов теплосетевого комплекса Балакова (Саратовская область) может обойтись в 5 миллиардов рублей, следует из сообщения компании "Т Плюс".
"Руководство Саратовского филиала "Т Плюс" провело рабочую встречу с главой Балаковского муниципального района по вопросу модернизации объектов теплосетевого комплекса города. По оценке энергокомпании, в модернизацию инфраструктуры Балакова необходимо вложить около 5 миллиардов рублей, но в силу действующего законодательства энергетики не вправе сделать это самостоятельно", - говорится в сообщении.
Как уточняет "Т Плюс", разработанная программа модернизации направлена на изучение и согласование администрации Балаковского муниципального района.
"Саратовский филиал "Т Плюс" несет ответственность за поставку энергоресурсов и готов совместно с администрацией решать задачи повышения их качества. Запланированные инвестиции будут направлены на техническое перевооружение распределительных внутриквартальных сетей, реконструкцию и автоматизацию всех центральных тепловых пунктов и групповых бойлеров в соответствии с современными стандартами", - сообщают в компании.
Отмечается, что муниципальный имущественный комплекс, который участвует в теплоснабжении и горячем водоснабжении жителей Балакова, включает в себя 277 километров трубопроводов, 129 центральных тепловых пунктов и групповых бойлеров.
Группа "Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением "Т Плюс" находится 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тысяч Гкал/ч.