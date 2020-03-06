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Теплоснабжение
2020-03-06T13:11+0300
https://ria.ru/20200306/1568243342.html
В "Т Плюс" оценили модернизацию теплосетей Балакова в 5 млрд рублей
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РИА Новости

В "Т Плюс" оценили модернизацию теплосетей Балакова в 5 млрд рублей

13:11 06.03.2020
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинРемонт теплотрасс
Ремонт теплотрасс
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Модернизация объектов теплосетевого комплекса Балакова (Саратовская область) может обойтись в 5 миллиардов рублей, следует из сообщения компании "Т Плюс".
"Руководство Саратовского филиала "Т Плюс" провело рабочую встречу с главой Балаковского муниципального района по вопросу модернизации объектов теплосетевого комплекса города. По оценке энергокомпании, в модернизацию инфраструктуры Балакова необходимо вложить около 5 миллиардов рублей, но в силу действующего законодательства энергетики не вправе сделать это самостоятельно", - говорится в сообщении.
Как уточняет "Т Плюс", разработанная программа модернизации направлена на изучение и согласование администрации Балаковского муниципального района.
"Саратовский филиал "Т Плюс" несет ответственность за поставку энергоресурсов и готов совместно с администрацией решать задачи повышения их качества. Запланированные инвестиции будут направлены на техническое перевооружение распределительных внутриквартальных сетей, реконструкцию и автоматизацию всех центральных тепловых пунктов и групповых бойлеров в соответствии с современными стандартами", - сообщают в компании.
Отмечается, что муниципальный имущественный комплекс, который участвует в теплоснабжении и горячем водоснабжении жителей Балакова, включает в себя 277 километров трубопроводов, 129 центральных тепловых пунктов и групповых бойлеров.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсБалаковоЭкономика
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